Косово змінило валюту

Центробанк Косова ще наприкінці грудня схвалив положення про касові операції. У них вказано, що з 17 січня єдина валюта, яка може використовуватися для касових операцій готівкою та в платіжній системі – це євро. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на регулятор.

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Інші валюти, які не є євро, можуть використовуватися в Косові лише як цінності для зберігання у фізичній формі або на банківських рахунках у валютах, що не є євро, для міжнародних платежів у валютах, що не є євро, та для здійснення валютних операцій,

– написали у положенні банку.

До слова обмін валюти у Косово можна здійснити лише у фінустановах, які мають ліцензію Центробанку. Також регулятор має виключне право на імпорт та експорт валюти та надання її лише ліцензованим установам, які здійснюють фінансові послуги.

Нагадаємо! Ще у 2002 році Косово самостійно запровадило євро, хоча і не є членом ЄС. Проте сербська частина населення, яка живе на півночі досі користується динарами.

З 1 січня жителі Косова отримали можливість подорожувати до Європейського Союзу без віз.