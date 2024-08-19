Болгарія ухвалила рішення про перехід на євро

Національні збори Болгарії у другому читанні підтримали законопроєкт про введення в країні євро. Законодавці також погодили правки до Закону про кредитні установи, які пов'язані із цим питанням. Наразі офіційною валютою у Болгарії є лев. Станом на 19 серпня 2024 року за один євро в Болгарії потрібно заплатити 1,86 лева, згідно з даними "Мінфіну".

Зверніть увагу Monobank відбив масштабну кібератаку: як довго вона тривала

Згідно з останніми даними, Болгарія перейде на євро у 2025 році. Водночас наразі немає точної дати переходу, оскільки це рішення буде затверджувати Рада ЄС. Додають, що спершу в Болгарії запровадять перехідний період, який триватиме один місяць.

Це означає, що в цей період в країні будуть і євро, і лев, але законодавці рекомендують повертати решту за купівлю товарів та послуг в євро. Нагадаємо, що євро – це офіційна валюта у 20 країнах-членах Європейського Союзу.

Важливо! Центральний банк Болгарії буде проводити обмін банкнот та монет в необмеженій кількості за офіційним курсом. Цей процес також не буде мати часових обмежень.

Крім того, у законі вказано, що протягом 3 робочих днів до дати введення євро в Болгарії усі транзакції та операції з безготівковим навантаженням потрібно буде поставити на паузу. Усі ці процедури знову запрацюють у перший робочий день дня після старту реформи.