Які монети можна продати дорого

За деякі екземпляри копійок нумізмати можуть заплатити до 5000 гривень. Йдеться про монети з такими номіналами: 25 копійок та 1 гривня, пише 24 Канал з посиланням на портал "Монети-ягідки".

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25 копійок 1992 року

Найчастіше в обігу зустрічають різновиди 1.1ААв, 1.2ААв та 1.2ААм. Ці монети не коштують більше свого фактичного номіналу. Проте 25 копійок, які карбували на Луганському верстатобудівному заводі оцінюють значно дорожче.

Ці копійки ще називають пробними або "незавершеними". Це пов'язано з тим, що їх карбували під час налагодження верстатів. До цінних монет відносять екземпляри за штамом 5.1ДАг з гладким гуртом. Йдеться про такі особливості:

Середній зуб тризуба округлий, товстий;

Знизу хвостик букви "Ї" торкається букви "Н";

Гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

Гурт гладкий, без насічок.

Крім того, серед нумізматів цінять 25 копійок 1992 року з вдавленим тризубом. Копійок з такою особливістю в обігу досить небагато, а їхня ціна на аукціонах сягає тисяч гривень.

Що таке нумізматика Це дисципліна, яка вивчає монети, гроші та медалі як джерело історичних, економічних, політичних і культурних знань, історію грошового обігу та монетного виробництва тощо. Термін також використовують на позначення різновиду колекціонування.

1 гривня 2001 року

Серед тиражу монет номіналом 1 гривня також є рідкісні екземпляри. Зокрема, виділяють монети 1АДг, за які колекціонери готові платити до 5 000 гривень у середньому. Такі монети виділяє гладкий гурт без написів.

По-справжньому, цінну монету можна виявити, вимірявши її вагу та діаметр. Оригінальна копійка має вагу 6,8 грама, а її діаметр становить 26 міліметрів. Крім того, відстань між крайніми остями рідкісної монети становить 18,3 міліметра.