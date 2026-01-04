Однакова назва, а різниця суттєва: які ключові відмінності між доларами Канади та США

Долар США та долар Канади відрізняються насамперед зовнішнім виглядом. Американські банкноти виготовлені з паперу з водяними знаками та захисними нитками, тоді як канадські – полімеру, із прозорами вікнами та рельєфними елементами. Крім дизайну, валюти мають різний курс.

Як візуально відрізняються долари США та Канади?

Долар США

Наприклад при підсвічуванні американської банкноти проти світла видно слабкий портрет, який відповідає головному зображенню на купюрі, передає 24 Канал з посиланням на U.S. Currency Education Program.

Крім того, у доларові купюри вшита сек'юріті-нитка з написом і кодом номіналу, а під ультрафіолетом світиться в різних кольорах залежно від номіналу.

Також на нових 100 доларах є синя тривимірна стрічка, з якої зображення переміщується при нахилі. Загалом у частині банкнот при нахилі змінюється колір, як-от цифра на нижньому правому куті.

Канадські долари

На відміну від паперових банкнот США канадські банкноти виготовлені з полімеру. На дотик матеріал відрізняється від паперу, зазначають у Банку Канади.

На банкнотах ще й відчутний рельєфний надпис чорнилом на портреті, слові "Канада" та великому числі внизу. Крім того, візерунки на банкнотах рухаються. Наприклад на 10 доларах візерунок у вигляді орлиного пера змінюється від золотого до зеленого.

Не забувайте, що у полімерних вікнах/голограмах є скриті номери, що збігаються з номіналом, видимі при підсвітці.

Які курси доларів зараз?

За даними "Мінфіну", станом на 3 січня 2026 року, 1 долар США – це 1,41 канадського долара, за середнім банківським курсом. Тобто за 100 доларів США при обміні можна буде отримати 141 канадський долар.

Натомість за 1 канадський долар можна отримати 0,66 долара США, тобто за 100 канадських доларів – 66 доларів США.

Курс в обмінниках трішки відрізняється: 1 долар США – це 1,37 канадського долара, а 100 доларів США – 137,5 канадського долара. А от 1 канадський долар – це 0,71 долара США, тобто 100 канадських доларів – це 71,14 долара США.

Цікаво! Загалом позначаються валюти обох країн так: долар США – USD, а канадський долар – CAD.

