Одинаковое название, а разница существенная: какие ключевые различия между долларами Канады и США

Доллар США и доллар Канады отличаются прежде всего внешним видом. Американские банкноты изготовлены из бумаги с водяными знаками и защитными нитями, тогда как канадские – полимера, с прозрачными окнами и рельефными элементами. Помимо дизайна, валюты имеют разный курс.

Как визуально отличаются доллары США и Канады?

Доллар США

Например при подсветке американской банкноты против света видно слабый портрет, который соответствует главному изображению на купюре, передает 24 Канал со ссылкой на U.S. Currency Education Program.

Читайте также Доллары 1996, 2003 и 2006 годов: сколько реально стоят старые валюты

Кроме того, в долларовые купюры вшита секьюрити-нити нить с надписью и кодом номинала, а под ультрафиолетом светится в разных цветах в зависимости от номинала.

Также на новых 100 долларах есть синяя трехмерная лента, с которой изображение перемещается при наклоне. В целом в части банкнот при наклоне меняется цвет, например цифра на нижнем правом углу.

Канадские доллары

В отличие от бумажных банкнот США канадские банкноты изготовлены из полимера. На ощупь материал отличается от бумаги, отмечают в Банке Канады.

На банкнотах еще и ощутимая рельефная надпись чернилами на портрете, слове "Канада" и большом числе внизу. Кроме того, узоры на банкнотах движутся. Например на 10 долларах узор в виде орлиного пера меняется от золотого до зеленого.

Не забывайте, что в полимерных окнах/голограммах есть скрытые номера, совпадающие с номиналом, видимые при подсветке.

Какие курсы долларов сейчас?

По данным "Минфина", по состоянию на 3 января 2026 года, 1 доллар США – это 1,41 канадского доллара, по среднему банковскому курсу. То есть за 100 долларов США при обмене можно будет получить 141 канадский доллар.

Зато за 1 канадский доллар можно получить 0,66 доллара США, то есть за 100 канадских долларов – 66 долларов США.

Курс в обменниках немного отличается: 1 доллар США – это 1,37 канадского доллара, а 100 долларов США – 137,5 канадского доллара. А вот 1 канадский доллар – это 0,71 доллара США, то есть 100 канадских долларов – это 71,14 доллара США.

Интересно! В общем обозначаются валюты обеих стран так: доллар США – USD, а канадский доллар – CAD.

Сколько стоят старые доллары США сейчас?