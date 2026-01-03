За скільки можна здати долар 1996 та 2006 років?
Річ у тім, що у 2023 році усім банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за елементами та дизайном повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, а справжність її підтверджена з використанням відповідного обладнання, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Ціни на метали відновлюються: знову "винувата" геополітика
Як пояснюють в UnexBank, найчастіше проблеми з обміном виникають з обігом банкнот номіналом 100 доларові, які вважаються старими.
Все через їхні застарілі захисні елементи, адже долари 2003 та 2006 року не мають 3D-стрічки або ж покращеної водяної мітки. Це робить їх доволі вразливими до підробок.
Попри це обмінювати банкноти, якщо вони є справжніми, можна за чинним курсом. Наразі офіційний курс долара становить 42,21 гривні (станом на 30 грудня 2025 року).
- В обмінниках вартість вказана така: 41,90 гривні за обмін валюти, а 42,42 гривні за купівлю, свідчать дані finance.ua.
- На чорному ринку: 42,45 гривні як при купівлі, так і продажі валюти.
- В банках обміняти долар може буде по 42 гривні, а купити валюту – за 42,50 гривні, повідомляє "Мінфін".
Зверніть увагу! Не приймаються доларові банкноти, які були випущені до 1914 року. А якщо випуск після 1914 року, то їх можна буде обміняти лише у випадку відсутності зношеності та значних пошкоджень.
Що робити зі зношеними валютами?
Ті банкноти, що мають ознаки суттєвого зношення, мають відправлятися на операцію інкасо за тарифами банків та фінустанов, йдеться у документі НБУ.
Загалом до ознак зношеності та пошкодженості входять:
- розірвані чи розрізані на частини;
- є пошкодження елементів дизайну та захисту, як-от видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки;
- валюти зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;
- із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;
- із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях; обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);
- валюти мають явні друкарські недоліки.
Які старі євро не приймаються?
Євро старого зразка 2002 року в Україні не втратило платіжної сили – ці банкноти залишаються легальним платіжним засобом у готівковому обігу і можуть використовуватися для розрахунків за товари та послуги. Навіть у разі, якщо серія поступово замінюється сучаснішими зразками, ці купюри зберігають свою номінальну цінність.
Обмін старих банкнот євро можливий в Україні, зокрема через банки та пункти обміну. Це означає, що власники старих євро можуть обміняти їх на нові банкноти або використати для оплати, доки вони перебувають у готівковому обігу.
Банкнота номіналом 500 євро, хоча і рідше використовується, теж залишається дійсною, хоча її поступово виводять із загального обігу в Європі. Попри це, така купюра все ще є законним засобом платежу.