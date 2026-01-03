Що означає зірка біля серійного номера на доларах?
Таку зірку ставлять на банкнотах, що були замінені. Таким чином уникають дублювання, повідомляє 24 Канал з посиланням на U.S.Currency.
Зверніть увагу! Йдеться про заміну під час виробництва банкнот.
Для чого замінюють банкноту і малюють на ній зірку:
- інколи під час друку виникає помилка;
- таку купюру мають утилізувати, повідомляє ФРС;
- відповідно, банкноту вилучають і замість неї друкується купюра з аналогічним серійним номером та зірочкою.
Важливо! Дані про банкноту, яка утилізується, фіксуються. Завдяки цьому, уникають дублів.
Як виглядає зірка, що показує замінену купюру / Фото U.S.Currency
Така банкнота не має особливої цінності. Тобто, продати її дорожче не вийде. Виключенням є випадки, коли купюра зацікавить якогось колекціонера.
Що ще потрібно знати про долари?
Наразі найбільший номінал серед доларових купюр – 100. Проте ще в минулому столиці ситуація була кардинально інша. Тоді в обігу перебували банкноти: 500, 1000, 5 000 та 10 000 доларів. Згодом такі купюри вилучили, оскільки в них відпала потреба.
У 2023 році НБУ скасував поняття "незначно зношена купюра". Тобто, якщо банкнота має невеликі пошкодження, її можна вільно обміняти. А от, у випадку, коли купюра сильно зношена, її віддають на інкасо.
Найбільшою доларовою банкнотою, яка колись існувала, є 100 000. Ця купюра ніколи не була в готівковому обігу. Її використовували для розрахунків між собою банки ФРС.