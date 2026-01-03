Що означає зірка біля серійного номера на доларах?

Таку зірку ставлять на банкнотах, що були замінені. Таким чином уникають дублювання, повідомляє 24 Канал з посиланням на U.S.Currency.

Читайте також Які зміни на нафтовому ринку відбулися у перший торговий день 2026 року

Зверніть увагу! Йдеться про заміну під час виробництва банкнот.

Для чого замінюють банкноту і малюють на ній зірку:

інколи під час друку виникає помилка;

таку купюру мають утилізувати, повідомляє ФРС;

відповідно, банкноту вилучають і замість неї друкується купюра з аналогічним серійним номером та зірочкою.

Важливо! Дані про банкноту, яка утилізується, фіксуються. Завдяки цьому, уникають дублів.



Як виглядає зірка, що показує замінену купюру / Фото U.S.Currency

Така банкнота не має особливої цінності. Тобто, продати її дорожче не вийде. Виключенням є випадки, коли купюра зацікавить якогось колекціонера.

Що ще потрібно знати про долари?