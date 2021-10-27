Боргова епопея Evergrande: китайська влада звернулася до засновника компанії

Епопея навколо китайської компанії Evergrande триває. Офіційна влада країни навіть звернулася безпосередньо до засновника компанії та мільярдера Сю Цзяїня у контексті боргових проблем забудовника.

Китайські можновладці сказали засновнику Evergrande використати власні кошти для погашення боргу компанії, який оцінюють у сотні мільярдів доларів.

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Чому так сталося

Ця директива була видана після того, як компанія Evergrande не змогла виплатити проценти за доларовими облігаціями 23 вересня 2021 року у розмірі майже 84 мільйонів доларів. Забудовник виконав ці зобов'язання протягом 30-денного пільгового терміну. Крім того, китайська влада стежить за банківськими рахунками Evergrande. Головна ціль – гарантувати, що кошти компанії використають для завершення будівельних проєктів, а не для виплат кредиторам.

Новина про боргову кризу китайського забудовника сколихнула світові ринки, оскільки інвестори остерігаються поширення "інфекції" у світовій економіці. Компанія також має виплатити відсотки за облігаціями на суму 45,2 мільйона доларів цієї п’ятниці.

Китайська влада звернулася до засновника компанії Evergrande / Фото Getty Images

Яким капіталом володіє засновник Evergrande

Очевидно, що статків мільярдера буде недостатньо для того, щоб врятувати компанію. Станом на червень цього року борг Evergrande оцінювали у понад 300 мільярдів доларів. Згідно з Bloomberg Billionaires Index, капітал Сюй Цзяїня становить 7,6 мільярда доларів, тоді як Forbes оцінює статки бізнесмена у 11,4 мільярда доларів.

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Наразі також незрозуміло, чи особисті статки Сю Цзяїня достатньою ліквідні для виконання цієї місії. Капітал засновника компанії значною мірою походить від його акцій Evergrande та їхніх готівкових дивідендів.