Долговая эпопея Evergrande: китайские власти обратились к основателю компании

Эпопея вокруг китайской компании Evergrande продолжается. Официальные власти страны даже обратились непосредственно к основателю компании и миллиардеру Сю Цзяиню в контексте долговых проблем застройщика.

Китайские власти сказали основателю Evergrande использовать собственные средства для погашения долга компании, который оценивают в сотни миллиардов долларов.

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Почему так случилось

Эта директива была издана после того, как компания Evergrande не смогла выплатить проценты по долларовым облигациям 23 сентября 2021 года в размере почти 84 миллионов долларов. Застройщик выполнил эти обязательства в течение 30-дневного льготного срока. Кроме того, китайские власти следят за банковскими счетами Evergrande. Главная цель – гарантировать, что средства компании используют для завершения строительных проектов, а не для выплат кредиторам.

Новость о долговом кризисе китайского застройщика всколыхнула мировые рынки, поскольку инвесторы опасаются распространения "инфекции" в мировой экономике. Компания также должна выплатить проценты по облигациям на сумму 45,2 миллиона долларов в эту пятницу.

Китайские власти обратились к основателю компании Evergrande / Фото Getty Images

Каким капиталом владеет основатель Evergrande

Очевидно, что состояния миллиардера будет недостаточно для того, чтобы спасти компанию. По состоянию на июнь этого года долг Evergrande оценивали более чем в 300 миллиардов долларов. Согласно Bloomberg Billionaires Index, капитал Сюй Цзяиня составляет 7,6 миллиарда долларов, тогда как Forbes оценивает состояние бизнесмена в 11,4 миллиарда долларов.

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В настоящее время также непонятно, достаточно ли личное состояние Сю Цзяиня ликвидное для выполнения этой миссии. Капитал основателя компании в значительной степени происходит от его акций Evergrande и дивидендов.