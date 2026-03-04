Ось, де правда: чи вигідний для Росії конфлікт на Близькому Сході

На Близькому Сході наразі відбувається ескалація конфлікту. США та Ізраїль вдарили по інфраструктурі Ірану. Натомість іранські сили уразили низку важливих енергетичних та військових об'єктів.

Чи отримає Росія вигоду від ситуації на Близькому Сході?

Росія надзвичайно залежна від доходів від нафти. Наразі ця сировина різко зросла в ціні на фоні ситуації на Близькому Сході.

У коментарі 24 Каналу експерт Геннадій Рябцев вказав, що, імовірно, зміни через ситуацію на Близькому Сході короткострокові. Відповідно, цей фактор не матиме вагомого впливу на російську нафту.

До того ж як вважає Рябцев, ескалація цього конфлікту навряд відбуватиметься далі. Зокрема, через різницю між військово-технічним рівнем США та Ірану.

Своєю чергою, економіст Іван Ус вказує на те, що довший конфлікт в регіоні буде вигідним для Росії. Проте варто зважати і на те, що попри загальне здорожчання нафти, на російську сировину діють значні знижки.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Тобто якщо світові ціни сягають 80 доларів за барель, то російська марка котирується на рівні 50 доларів за барель, адже знижка у лютому сягає 30 доларів на одному барелі.

Зауважимо, що за словами президента Центру глобальної стратегії "Стратегія XXI" Михайла Гончара, занепокоєння, щодо імовірності зростання ціни нафти до 200 доларів за барель – надзвичайно вигідне для Росії. Адже подібні вкиди створюють ажіотаж.

Важливо! Як приклад, можна згадати ситуацію 2025 року. Тоді через ірано-ізраїльський конфлікт ширилися чути про здорожчання нафти до 350 доларів за барель. Але зростання не перевищило і позначки 100 доларів.

Який вплив на російсько-українську війну матиме ситуація на Близькому Сході?