Ескалація конфлікту на Близькому Сході може сколихнути світовий ринок нафти, адже головна артерія, через яку проходить майже п'ята частина світових постачань, опинилася під загрозою перекриття.

Ціна на нафту вже додала в середньому на 10 доларів за барель – до понад 80 доларів, реагуючи на початок операції США та Ізраїлю проти Ірану. Втім згодом вона коригувалася.

Швидше за все вплив від цієї ситуації буде короткостроковим, прогнозують експерти. Крім того, ринок має великий запас нафти, й наразі подальшого стрибка ціни не варто очікувати.

24 Канал дізнався, як змінилася ціна на нафту після загострення ескалації на Близькому Сході, до чого варто готуватися через можливу блокаду Ормузької протоки і як можуть відреагувати ціни на пальне.

Що зараз відбувається на ринку нафти через ескалацію на Близькому Сході?

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналом розповів, що ринок світової нафти буде короткостроково реагувати на події на Близькому Сході.

Читайте також Катар призупиняє виробництво СПГ через Іран

Як заявляє Рябцев, навіть 2 березня, після відкриття торгів котирування спочатку зросли, а згодом автоматично скоригувалися.

Геннадій Рябцев Головний консультант у Національний інститут стратегічних досліджень, директор спеціальних проєктів в науково-технічному центрі "Психея" Це означає, що військові ризики здебільшого вже були закладені в ціну нафти, а зараз ситуація полягає у тому, що учасники ринку хочуть заробити на цьому зростанні.

Як очікує Рябцев, впродовж наступних днів відбуватиметься достатньо імпульсивна реакція на різні інформаційні повідомлення щодо ситуації на Близькому Сході.

Котирування будуть змінюватися в достатньо широкому діапазоні, але це не змінить того факту, що на ринку більше пропозиції, аніж попиту на нафту.

Це означає, що швидше за все суттєвого зростання не буде. Попри те, що Ормузька протока – це 20% від усієї нафти, що транспортується у світі, з огляду на розвиток ситуації наразі немає підстав розраховувати на тривалі та масштабні дії Ірану,

– каже пан Геннадій.

Нагадуємо! В аналітичному звіті JPMorgan Chase & Co., повідомляє Bloomberg HT, повне закриття Ормузької протоки означатиме, що регіональні виробники зможуть видобувати нафту лише протягом максимум 25 днів через заповнення потужностей для зберігання. Наразі рух танкерів протокою призупинено, що призвело до спаду щоденного потоку до 4 мільйонів барелів.

Навіщо ОПЕК нарощує видобуток нафти?

Як відомо, на фоні ситуації в Ормузькій протоці, ОПЕК+ вже готує різкіші підвищення цього року, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в картелі.

Як зауважує Рябцев, політика провідних держав Близького Сходу, які є ключовими нафтовидобувними країнами, полягає у тому, щоб найближчим часом наростити видобуток й витіснити з ринку експортерів із вищою собівартістю видобутку нафти. Фактично це продовження стратегії ще з минулого року.

Водночас у першому кварталі 2026 року було взято паузу, щоб оцінити результати стратегії, але судячи з усього, це не виправдало очікувань. Саме тому зараз і відбувається подальше нарощування видобутку,

– додає пан Геннадій.

Ще раніше прогнози Світового банку свідчили про надлишок пропозиції на ринку нафти у 2026 році. Він може зрости до 65%, що навіть вище за попередній максимум у 2020 році. Відтак ціна нафту Brent може в середньому скласти 60 доларів за барель.

А прогноз від JPMorgan, передає Reuters, становив 58 доларів за барель. А якщо надлишок пропозиції на ринку зростатиме, а виробники не бажатимуть скорочувати видобуток, то ціна може впасти навіть до 30 доларів за барель.

Економіст Іван Ус також нагадує для 24 Каналу, що певний час ОПЕК не підвищував ліміти на видобуток нафти. Зараз картель прийняв рішення щодо цього з другого кварталу цього року, як це було рік тому.

Треба зауважити й те, що за різними прогнозами, про які говорить Ус, у 2030 році очікується так зване плато, тобто стабілізація попиту на нафту.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Тобто зростання попиту зменшиться, а кількість гравців на ринку не зміниться. Відповідно конкуренція зростатиме. І чим більшою вона буде, тим меншою буде ціна на нафту.

Крім того, якщо постачання нафти через води Оману залишатиметься стабільним, глобальний ринок буде достатньо забезпечений ресурсом. Відповідно попит на російську нафту знижуватиметься, тим більше що його можуть покривати й інші постачальники, зокрема Малайзія та Австралія.

Наразі прогнози ОПЕК щодо ринку нафти до операції на Близькому Сході свідчили, йдеться на investing.com, що попит у другому кварталі знизиться до 400 тисяч барелів на добу порівняно з першими 3 місяцями року, а попит за весь рік буде на рівні 600 тисяч барелів на добу.

А загалом протягом квітня – грудня 2025 року альянс підвищив виробничі квоти приблизно на 2,9 мільйона барелів на добу.

Чи виграє Росія від можливого зростання цін на нафту?

За словами Геннадія Рябцева, зміни на фоні ситуації на Близькому Сході є короткотерміновими, тому вплив на російську нафту буде несуттєвим.

Крім того, експерт прогнозує, що ескалація навряд чи загострюватиметься надалі, адже попри все, існує велика відмінність між військово-технічним рівнем США та Ірану. Тому він не вбачає якихось причин, з яких би ця війна затягнулася б надалі.

Цікаво, що за словами президента Центру глобальної стратегії "Стратегія XXI" Михайла Гончара, інформація про нібито різкий стрибок цін на нафту до 200 доларів за барель через блокаду Іраном Ормузької протоки, найбільш вигідно саме Росії. Такі вкиди створюють очікування високих цін. У червні торік, коли розгорівся ірано-ізраїльський конфлікт, поширювали, що нібито стрибок цін буде ледь не до 350 доларів, але він тоді не сягнув й 100 доларів.

Натомість як зауважує економіст Ус, довша конфронтація в регіоні буде вигідною для Росії. Але періодичний ріст нафти, зокрема і російської, не скасовує того факту, що марка Urals досі продається на ринку з великим дисконтом.

Тобто якщо світові ціни сягають 80 доларів за барель, то російська марка котирується на рівні 50 доларів за барель, адже знижка у лютому сягає 30 доларів на одному барелі,

– підрахував експерт Іван Ус.

Проблемою може стати те, що якщо ситуація в регіоні надалі погіршуватиметься, то все менше уваги та допомоги може отримати Україна. Наприклад протиракетні засоби, які б могли надіслати Україні, тепер можуть направлятися на Близький Схід. Крім того, негативний вплив матиме й те, що агресія, що триватиме, спровокує зростання цін на нафту.

А з іншого боку, якщо ескалація затягнеться і Росія почне активніше допомагати Ірану, зокрема передавати компоненти до ракет чи дронів, це може стати для США сигналом: після врегулювання ситуації з Тегераном варто зосередити більше уваги на Москві.

Чи злетіли ціни на нафту?

За даними Reuters, станом на ранок 2 березня, ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися до 82,37 долара за барель, що є найвищим показником з січня 2025 року. Але згодом знизилися до 78,28 долара. А станом на обід, 2 березня, за даними TradingEconomics, ціна марки нафти Brent становила 79,20 доларів за барель.

Натомість ціни на нафту марки WTI (West Texas Intermediate) зросли на 12% – до 75,33 долара, що є найвищим показником з червня минулого року. Втім ціна також згодом опустилася до 71,76 долара.

А от російська нафта Urals станом на 27 лютого становила 58,94 долара за барель. За останній місяць ціна на марку зросла на майже 5%.

Втім Ус каже, що насправді ціни на нафту почали рости не після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану. Це відбувалося ще задовго до цього.

Річ у тім, що протести проти режиму в Ірані тривали задовго до ескалації, а допомога, за словами президента Дональда Трампа, "була вже в дорозі". Тобто події, які зараз відбуваються, не були несподіванкою. До цього готувалися й ціни, відповідно, росли.

Як нагадує експерт, ввечері 27 лютого ринок нафти закрився з ціною на рівні 73,5 долара за барель. А в суботу, 28 лютого, розпочалася операція США та Ізраїлю проти Ірану.

Це було не випадково, адже на вихідні біржі закриваються. Тобто було два дні для того, щоб якомога швидше провести все те, що планувалося. Зараз можна казати, що зробити все швидко не вдалося, тому ціна на нафту далі почала рости вгору,

– резюмує пан Іван.

Таким чином діапазон зростання сягнув з 73 до 80 доларів за барель, а інколи до 83 доларів за барель – орієнтовно на 10 доларів. Зараз фіксується, що ціна почала опускатися нижче аніж 80 доларів за барель. Відтак за словами економіста, не можна констатувати, що це шалене зростання.

Втім Іван Ус пояснює, що подальша динаміка цін на нафту все ж буде залежати від 2-х моментів, пов'язаних між собою.

Перший і найголовніший – Ормузька протока.

Якщо все ж таки буде забезпечений вільний рух хоча б в територіальних водах Оману, адже це протилежна сторона Ормузької протоки від Ірану, то ніякого довготермінового ефекту не буде.

Другий – можливість Ірану перебувати у війні.

Чим швидше вичерпається можливість Ірану воювати, тим меншим буде ефект від ескалації на світові ціни.

Зверніть увагу! Ус нагадав, що є ще один показник, за яким треба слідкувати – ціна на золото. Адже коли відбуваються будь-які катаклізми, попит на золото зростає й, відповідно, ціна також.

Що буде з вартістю на пальне?

Рябцев зауважує, що частка пального, яке Україна імпортує з Близького Сходу, становить всього декілька відсотків.

Наприклад, як відомо з публікації Enkorr, станом на січень 2026 року, Україна імпортувала на 70% більше бензину, аніж торік в аналогічний період.

Основні обсяги пального на початку року надходили саме із західного напрямку – Литва, Польща та Німеччина. А найбільшим продавцем бензинів був ORLEN.

Натомість ще у вересні торік Індія стала одним із найбільших постачальників дизелю в Україні, писали Forbes. У період з січня по серпень 2025 року було імпортовано з Індії 451 тисячу тонн дизпального.

Водночас події на Близькому Сході – зокрема відомо про атаку на один із найбільших нафтопереробних комплексів Саудівської Аравії через іранський дрон, за даними Bloomberg, – може бути використане як інформаційний привід для підняття цін на бензин та дизель.

Наразі ціни на пальне відповідають цінам на нафту на рівні 80 доларів за барель. Хоча впродовж другої половини 2025 року ціна нафти не була 80 доларів.

А на фоні теперішньої ситуації ціна може відповідати й навіть 100 доларам за барель. Йдеться про ціни на нафтопродукти в Україні.

Така ситуація цілком можлива через те, що окремі учасники ринку преміальних мереж не обмежені нічим. Адже немає "цінового якоря" на ринку нафтопродуктів. Якщо його немає, то це означає, що мережі можуть встановити будь-яку ціну, підсумовує пан Геннадій.

За інформацією Консалтингової групи "А-95", середня вартість різного виду пального порівняно з 27 лютого зросла: