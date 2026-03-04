Як танкер зміг прорватися через Ормузьку протоку?
Стало відомо, що танкер Suezmax Pola вимкнув свій трекер AIS, аби непомітно пройти Ормузьку протоку. Це сталося пізно ввечері 2 березня, повідомляє Reuters.
Читайте також Як подорожчала нафта через протистояння США та Ірану
Вимкнення відбулося, коли судно наблизилось до протоки. А 3 березня танкер знову з'явився на радарах, але вже біля Абу-Дабі.
Анонімні джерела повідомили, що:
- судно наразі прямує до порту Джебель-Дханна;
- там його мають завантажити сирою нафтою сорту Murban;
- призначена ця нафта для Таїланду.
Дані відстеження суден Vortexa показали, що транзит танкерів для перевезення сирої нафти через протоку скоротився до чотирьох суден 1 березня, наступного дня після початку бойових дій, порівняно з середнім показником 24 на день з січня,
– вказує видання.
Станом на 2 березня було відомо про приблизно 150 суден, які стоять на мілині в районі Ормузької протоки. Декілька танкерів було уражено. До того ж одне з суден загорілося, повідомляє Reuters.
Яка ситуація виникла в Ормузькій протоці?
Ормузька протока наразі, фактично, заблокована. Така ситуація є наслідком обстрілів, які здійснюють США та Ізраїль проти Ірану. А також атак іранських сил на енергетичну інфраструктуру в регіоні.
Командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану наголосив, що іранські сили атакуватимуть всі судна, які намагатимуться перетнути цей шлях. Такі прецеденти вже є. Відомо навіть про загиблих, в результаті цих атак.
Судноплавство відчуває значну кризу через ситуацію в Ормузькій протоці. Зокрема, страхові компанії почали скасовувати покриття воєнних ризиків для суден у Перській затоці.