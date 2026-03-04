Як танкер зміг прорватися через Ормузьку протоку?

Стало відомо, що танкер Suezmax Pola вимкнув свій трекер AIS, аби непомітно пройти Ормузьку протоку. Це сталося пізно ввечері 2 березня, повідомляє Reuters.

Вимкнення відбулося, коли судно наблизилось до протоки. А 3 березня танкер знову з'явився на радарах, але вже біля Абу-Дабі.

Анонімні джерела повідомили, що:

судно наразі прямує до порту Джебель-Дханна;

там його мають завантажити сирою нафтою сорту Murban;

призначена ця нафта для Таїланду.

Дані відстеження суден Vortexa показали, що транзит танкерів для перевезення сирої нафти через протоку скоротився до чотирьох суден 1 березня, наступного дня після початку бойових дій, порівняно з середнім показником 24 на день з січня,

– вказує видання.

Станом на 2 березня було відомо про приблизно 150 суден, які стоять на мілині в районі Ормузької протоки. Декілька танкерів було уражено. До того ж одне з суден загорілося, повідомляє Reuters.

Яка ситуація виникла в Ормузькій протоці?