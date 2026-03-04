Получит ли Россия выгоду от ситуации на Ближнем Востоке?
Россия чрезвычайно зависима от доходов от нефти. Сейчас это сырье резко выросло в цене на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
В комментарии 24 Каналу эксперт Геннадий Рябцев указал, что, вероятно, изменения из-за ситуации на Ближнем Востоке краткосрочные. Соответственно, этот фактор не будет иметь весомого влияния на российскую нефть.
К тому же как считает Рябцев, эскалация этого конфликта вряд ли будет происходить дальше. В частности, из-за разницы между военно-техническим уровнем США и Ирана.
В свою очередь, экономист Иван Ус указывает на то, что долгий конфликт в регионе будет выгодным для России. Однако следует учитывать и то, что несмотря на общее подорожание нефти, на российское сырье действуют значительные скидки.
То есть если мировые цены достигают 80 долларов за баррель, то российская марка котируется на уровне 50 долларов за баррель, ведь скидка в феврале достигает 30 долларов на одном барреле.
Заметим, что по словам президента Центра глобальной стратегии "Стратегия XXI" Михаила Гончара, беспокойство, о вероятности роста цены нефти до 200 долларов за баррель – чрезвычайно выгодно для России. Ведь подобные вбросы создают ажиотаж.
Важно! В качестве примера, можно вспомнить ситуацию 2025 года. Тогда из-за ирано-израильского конфликта ходили слухи о подорожании нефти до 350 долларов за баррель. Но рост не превысил и отметку 100 долларов.
Какое влияние на российско-украинскую войну будет иметь ситуация на Ближнем Востоке?
Если ситуация на Ближнем Востоке ухудшится, Украина может начать получать меньше помощи. Ведь часть противоракетных средств будет поставляться в другие государства.
Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке нежелательна и для России. Ведь Москва будет активно помогать Тегерану. То есть, россияне будут поставлять компоненты для дронов и ракет иранским силам. Это заставит США изменить политику, в отношении России.