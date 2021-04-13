Біткойн встановив новий історичний рекорд: яка ціна зараз

Джерело:24 канал
У вівторок, 13 квітня, біткойн досяг ціни в понад 62 тисячі доларів, що є новим максимумом. Все завдяки лістингу найбільшої біржі криптовалют США Coinbase на Nasdaq.
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Ціна біткойна протягом останнього тижня / Графік Libertex
У середу, 14 квітня, Coinbase вийде на публічний ринок за допомогою процедури прямого лістингу. Відтак акції біржі можна буде придбати як акції компаній Google чи Microsoft. Ця подія і спричинила різкий ріст біткойна та всього криптовалютного ринку.
Коли компанія Tesla вирішила купити біткойн на суму 1,5 мільярда доларів, його ціна також стрибнула. Інші компанії також почали тримати гроші в біткойні, що свідчить про довіру.
Водночас в біткойн не лише активно інвестують, але й почали широко його застосовувати. Зокрема, платіжна система Visa незабаром зробить біткойн платіжним засобом. Її конкуренти Mastercard та PayPal також працюють у цьому напрямку.Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.