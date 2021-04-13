На фоні нових геополітичних реалій позиції російський рубль знову почав втрачати позиції на валютному ринку. Які фактори зіграли в цьому процесі ключову роль – читайте далі.

Втрати рубля протягом цього періоду називають одними з найсерйозніших серед валют, держав, які розвиваються. Перше місце в антирейтингу зайняла турецька ліра.

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Геополітична гра

Головними факторами, які впливають на російську національну валюту є: стягнення військ РФ до кордону України та загроза нових санкцій США. Протягом останнього місяця рубль подешевшав на 5% та оновив свій 5-місячний мінімум – майже 77 рублів за долар США.

На минулому тижні Міністерство економіки Росії оновило прогноз щодо ВВП на 2021 рік, підвищивши його до 3,8%. Попри це позиції рубля все одно залишаються досить вразливими на макроекономічному ринку. Ключова причина – напружені відносини з країнами Заходу.

Російський рубль обвалився / Фото Pexels

В інвестиційній компанії "Ренесанс Капітал" зауважили, що валютний ринок багато в чому залежить від геополітичної ситуації у світі, а занепокоєння інвесторів щодо нового пакету жорсткіших санкцій США, яких було достатньо протягом останніх тижнів, є очевидними. Аналогічну думку висловив і головний стратег BlueBay Asset Management Тімоті Еш.

Проте, це ще не все. Удару також зазнав і ринок суверенних облігацій Російської Федерації. Для Росії існує загроза, що Сполучені Штати Америки можуть запровадити санкційні обмеження через втручання Москви у президентські вибори-2020, хакерські атаки SolarWinds та отруєння і ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Раніше аналітики прогнозували, що у 2021 році російський рубль зможе відновитися після обвалу на фоні пандемії коронавірус та падіння цін на нафту. Тоді рубль впав на 16%.

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