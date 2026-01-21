Що відбувається зараз із вартістю біткойна?
20 січня біткойн впав нижче 90 000 доларів, вперше з 9 числі, повідомляє Bloomberg.
Вчора станом на 9:27 ранку в Сінгапурі біткойн знизився на 0,5%. Він сягнув – 88 894 доларів.
Фінансові ринки обвалилися після того, як президент Дональд Трамп поставив під загрозу післявоєнний порядок, стверджуючи про домінування США в Західній півкулі, та посіявши хаос у європейсько-американському альянсі, пообіцявши захопити Гренландію. Японські облігації стрімко падають через побоювання щодо фінансового стану країни,
– наголошує видання.
Таке падіння показує, що відбувався ширший відтік ризикових активів на традиційних макроринках. Варто зазначити і те, як при цьому подорожчали золото та срібло. Тобто, зараз на ринку інвестори надають перевагу саме безпечним активам.
Зауважимо, що сталося падіння й інших монет:
- Ether впав на понад 7%;
- Solana – 5,3%.
Цікаво! Акції компаній, які пов'язані з криптовалютами також зазнали падіння. Наприклад, Bitcoin accumulator Strategy Inc. впали на майже 8%.
Скільки коштує біткойн сьогодні?
Станом на сьогодні, біткойн дещо піднявся. 1 монета коштує – 89 527,90 доларів, повідомляє investing.com.
Скільки коштує 1 BTC 21 січня 2026 року / Скриншот investing.com
Як змінювалась ціна на біткойн з початку 2026 року?
Станом на 2 січня, біткойн був нижче 90 000 доларів. Тоді він коливався близько рівня – 89 000 доларів за монету.
Уже 8 числа було зафіксоване зростання через дії трейдерів. Проте його оцінили як короткострокове. Тоді ціна біткойна перевищила рівень 90 000 доларів.
Важливо! У 2025 році біткойн сягав рівня – 126 000 доларів. Згодом ця монета різко впала до 110 000. Такому зниженню сприяла тодішня тарифна політика Трампа. Тенденція на зниження вартості цієї монети тривала і далі.