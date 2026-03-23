Як зросла ціна біткойна?

Біткойн зріс на 5,2%. Він торгувався на рівні близько 71 400 доларів, повідомляє Bloomberg.

Зверніть увагу! Ether та Solana також подорожчали.

Зауважимо, що раніше біткойн перебував поблизу двотижневого мінімуму. Він складав – 67 731 долар (для розуміння, це найнижчий рівень з 9 березня).

Через конфлікт в Ірані, біткойн був волатильним. В якийсь момент він навіть сягав 76 000 доларів, а потім знову падав.

Потоки, які підтримували ціну біткойна протягом останніх двох тижнів, ослабли ближче до понеділка, а приплив коштів до біржових фондів США, пов'язаних з криптовалютою, став негативним,

– вказує видання.

Зараз ціна біткойна дещо впала. Він коштує – 70 638 доларів, повідомляє investing.com.



Яка змінилась вартість BTC 23 березня 2026 року / Скриншот з сервісу investing.com

