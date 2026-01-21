Які виплати для ІІІ групи у 2026 році?
Отримали державну соцдопомогу, зокрема, можуть особи з інвалідністю з дитинства ІІІ групи та діти з інвалідністю віком до 18 років, передає 24 Канал з посиланням на Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради.
Дивіться також Інвалідність за кордоном: як українцям встановити або продовжити статус дистанційно
У 2026 році соціальну допомогу призначають у таких розмірах:
- людям з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, (1557,00 гривень);
- дітям з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (1816,50 гривень).
Людям з інвалідністю III групи, які не мають права на призначення пенсі, призначають щомісячну соціальну допомогу. Вона становить 60% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 1 557 гривень у 2026 році.
Зауважте! Якщо група інвалідності людини зміниться, то й розмір виплат буде іншим. Так, для осіб І та ІІ груп передбачена більша допомога.
Хто може отримати доплати до виплат?
Деякі люди з інвалідністю також можуть додатково отримувати доплати до виплат. Зокрема, надбавка передбачені одиноким особам з інвалідністю з дитинства III групи, які за висновком лікарської комісії потребують постійного стороннього догляду.
Окрім того, надбавки на догляд передбачають:
- для людей з інвалідністю внаслідок війни, які отримують пенсію;
- для самотніх людей з інвалідністю, які потребують постійного піклування.
Важливо! Людям з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни, яким виплачують соцдопомогу, а не пенсію, також можуть призначати доплати, пише Міністерство у справах ветеранів. У 2026 році розмір такої надбавки складає 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 778,50 гривень.
Які пільги для ІІІ групи інвалідності?
Люди з інвалідністю ІІІ групи, за законом, мають пільговий доступ до таких засобів:
- колісні крісла, які призначають за медичними показаннями;
- медичні вироби, зокрема, зубні протези;
- технічні та різні реабілітаційні засоби.
Додаткові переваги держава гарантує людям з інвалідністю ІІІ групи, які продовжують працювати. Серед пільг:
- збільшена щорічна відпустка (на 2 дні);
- додаткова оплачувана відпустка кожного року (14 днів);
- до 30 днів неоплачуваної відпустки;
- працевлаштування без проходження випробувального терміну.
Варто знати! Люди з інвалідністю також можуть користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті, окрім метро та таксі.
Як нараховують пенсію за інвалідністю?
Пенсії за інвалідністю призначаються лише за умови наявності страхового стажу людини з інвалідністю, який може становити від одного до п’ятнадцяти років. Тривалість необхідного стажу залежить від віку, у якому особа втратила працездатність.
Розмір пенсії визначається від пенсії за віком, на яку мала б право особа, і розраховується у відсотках залежно від групи інвалідності. Так, для людей з першою групою інвалідності пенсія становить 100% від вікової пенсії, для другої групи – 90%, а для третьої групи – 50%.
Під час призначення пенсії до наявного страхового стажу враховується також період від встановлення інвалідності до досягнення особою 60 років. Пенсія по інвалідності виплачується протягом усього строку, на який встановлено інвалідність.