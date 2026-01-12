Що відбувається з вартістю біткойна?

Біткойн не зміг подолати позначку – 95 тисяч доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Фактично, ця крипта ніяк не може відновитися після "жовтневого розпродажу". Тоді така монета впала майже на третину.

Протягом цього тижня коливання були такі:

на початку тижня біткойн почав відновлюватись, він досяг піка трохи нижче 94 800 доларів;

уже в п'ятницю, ця монета торгувалась на рівні орієнтовно – 90 200 доларів.

Інвестори очікують низки політичних рішень у Вашингтоні щодо тарифів, керівництва ФРС та законодавства про криптовалюти, що залишає біткойн у режимі очікування. Верховний суд не виніс очікуваного рішення у п'ятницю щодо законності тарифів Трампа, що сприяє стагнації біткойна поряд із припливом коштів у біржові фонди та геополітичною невизначеністю,

– вказує видання.

Наразі експерти розділилися у думках, відносно перспективи біткойна. Деякі трейдери очікують, що:

якщо біткойн подолає психологічний бар'єр у 2025 році розблокуються системні покупки;

тоді монета може сягнути 200 000 доларів до кінця року.

Зараз біткойн коливається близько 91 тисячі доларів. Сьогодні відбулося зниження. На момент написання публікації, одна монета має ціну – 90,751,30 доларів, повідомляє investing.com.



Скільки коштує 1 BTC 12 січня 2026 року / Скриншот сервісу investing.com

Як змінювалась вартість біткойна у 2025 році?