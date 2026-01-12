Що відбувається з вартістю біткойна?
Біткойн не зміг подолати позначку – 95 тисяч доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Фактично, ця крипта ніяк не може відновитися після "жовтневого розпродажу". Тоді така монета впала майже на третину.
Протягом цього тижня коливання були такі:
- на початку тижня біткойн почав відновлюватись, він досяг піка трохи нижче 94 800 доларів;
- уже в п'ятницю, ця монета торгувалась на рівні орієнтовно – 90 200 доларів.
Інвестори очікують низки політичних рішень у Вашингтоні щодо тарифів, керівництва ФРС та законодавства про криптовалюти, що залишає біткойн у режимі очікування. Верховний суд не виніс очікуваного рішення у п'ятницю щодо законності тарифів Трампа, що сприяє стагнації біткойна поряд із припливом коштів у біржові фонди та геополітичною невизначеністю,
– вказує видання.
Наразі експерти розділилися у думках, відносно перспективи біткойна. Деякі трейдери очікують, що:
- якщо біткойн подолає психологічний бар'єр у 2025 році розблокуються системні покупки;
- тоді монета може сягнути 200 000 доларів до кінця року.
Зараз біткойн коливається близько 91 тисячі доларів. Сьогодні відбулося зниження. На момент написання публікації, одна монета має ціну – 90,751,30 доларів, повідомляє investing.com.
Скільки коштує 1 BTC 12 січня 2026 року / Скриншот сервісу investing.com
Як змінювалась вартість біткойна у 2025 році?
У жовтні торік біткойн сягнув історичного значення. Тоді ця монета зросла в ціні до 126 000 доларів.
Потім сталося різке падіння крипти. Цьому, зокрема, сприяла тарифна політика Трампа. В цей момент один біткойн коштував 110 000 доларів.
Тенденція зниження вартості біткойна тривала і далі. Крипта падала навіть нижче 90 тисяч доларів. В певні моменти, монета сягала 87 тисяч доларів.