Что происходит сейчас со стоимостью биткойна?

20 января биткойн упал ниже 90 000 долларов, впервые с 9 числе, сообщает Bloomberg.

Вчера по состоянию на 9:27 утра в Сингапуре биткойн снизился на 0,5%. Он достиг – 88 894 долларов.

Финансовые рынки обвалились после того, как президент Дональд Трамп поставил под угрозу послевоенный порядок, утверждая о доминировании США в Западном полушарии, и посеяв хаос в европейско-американском альянсе, пообещав захватить Гренландию. Японские облигации стремительно падают из-за опасений относительно финансового состояния страны,

– отмечает издание.

Такое падение показывает, что происходил широкий отток рисковых активов на традиционных макрорынках. Стоит отметить и то, как при этом подорожали золото и серебро. То есть, сейчас на рынке инвесторы предпочитают именно безопасные активы.

Заметим, что произошло падение и других монет:

Ether упал более чем на 7%;

Solana – 5,3%.

Интересно! Акции компаний, которые связаны с криптовалютами также подверглись падению. Например, Bitcoin accumulator Strategy Inc. упали почти на 8%.

Сколько стоит биткойн сегодня?

По состоянию на сегодня, биткойн несколько поднялся. 1 монета стоит – 89 527,90 долларов, сообщает investing.com.



Сколько стоит 1 BTC 21 января 2026 года / Скриншот investing.com

Как менялась цена на биткоин с начала 2026 года?

По состоянию на 2 января, биткоин был ниже 90 000 долларов. Тогда он колебался около уровня – 89 000 долларов за монету.

Уже 8 числа был зафиксирован рост из-за действий трейдеров. Однако его оценили как краткосрочный. Тогда цена биткойна превысила уровень 90 000 долларов.

Важно! В 2025 году биткойн достигал уровня – 126 000 долларов. Впоследствии эта монета резко упала до 110 000. Такому снижению способствовала тогдашняя тарифная политика Трампа. Тенденция на снижение стоимости этой монеты продолжалась и дальше.