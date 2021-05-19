Ціна біткойна опустилася нижче 31 тисячі доларів: яку роль у цьому зіграли Китай та Ілон Маск

Ціна біткойна вперше за три місяці впала нижче 31 тисячі доларів. Цього разу знову не обійшлося без Ілона Маска. Скільки тепер коштує криптовалюта і які фактори впливають на ринок – читайте далі.

Всесвіту криптовалюти не звикати до турбулентності, але нові реалії вражають усіх. Симбіоз Ілона Маска та Китаю лише підтримав негативну тенденцію для біткойна.

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Фактори впливу

Головний удар отримав біткойн, який почав стрімко падати в ціні. За даними CoinMarketCap, вартість біткойну коливається на рівні 35 тисяч доларів. На сьогоднішніх торгах цифрова валюта максимально падала в ціні до 30 681 долара. Останнього разу криптовалюта встановлювала подібний антирекорд аж у лютому.

Біткойн втрачає позиції на ринку / Інфографіка CoinMarketCap

Останні заяви глави Tesla та SpaceX Ілона Маска суттєво послабили позиції біткойна. Спочатку мільярдер повідомив, що виробник електромобілів припинить приймати платежі у біткойнах. Головна причина – майнінг біткойна шкодить довкіллю. Далі – більше. Після одного з твітів Маска, інвестори помилкова вирішили, що Tesla продала усю криптовалюту. Пізніше, генеральний директор компанії спростував цю інформацію.

Ще один удар біткойн отримав від Китаю, який має дуже сувору позицію щодо "грошей майбутнього". 18 травня кілька китайських банків та платіжних систем "порадили" фінансовим установам не пов'язувати свою діяльність з цифровою валютою. Ця заява має відношення і до обміну класичних грошей (долар, євро, юань, гривню) на віртуальну валюту. У Піднебесній додали, що різкі коливання цін на криптовалюту становлять серйозну загрозу безпеці активів та порушують "нормальний економічний та фінансовий порядок".

Китай протягом певного періоду тиснув на криптопростір. Інші країни можуть послідувати цьому прикладу, оскільки центральні банки роблять кроки в напрямку своїх власних цифрових валют,

– зауважив Ніл Уілсон з Markets.com.