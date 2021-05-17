Біткойн піднявся до позначки 45 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap після того, як Ілон Маск у своєму твіті спростував продаж біткойна.
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Для уточнення: Tesla не продала жодного біткойна,
– написав Маск.
Раніше криптовалюта обвалилася до рівня в 42 185 доларів, що є найнижчим показником з лютого. Це приблизно на 20 тисяч доларів нижче за рекорд, встановлений у квітні.
Ілон Маск та біткойн
- Наприкінці березня у компанії Tesla вирішили приймати біткойни як оплату за автомобілі та інші послуги.
- Біткойн став не лише способом оплати, але й джерелом заробітку. Раніше Tesla придбала біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів. Пізніше частину з них компанія продала і заробила на цьому 101 мільйон доларів.
- У неділю Ілон Маск неоднозначно відповів на твіт про продаж Tesla біткойнів. На що інвестори відреагували масовим продажем та обвалом цієї криптовалюти.