Біткойн піднявся до позначки 45 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap після того, як Ілон Маск у своєму твіті спростував продаж біткойна.

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Для уточнення: Tesla не продала жодного біткойна,
– написав Маск. 

Раніше криптовалюта обвалилася до рівня в 42 185 доларів, що є найнижчим показником з лютого. Це приблизно на 20 тисяч доларів нижче за рекорд, встановлений у квітні.

Ілон Маск та біткойн

  • Наприкінці березня у компанії Tesla вирішили приймати біткойни як оплату за автомобілі та інші послуги.
  • Біткойн став не лише способом оплати, але й джерелом заробітку. Раніше Tesla придбала біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів. Пізніше частину з них компанія продала і заробила на цьому 101 мільйон доларів.
  • У неділю Ілон Маск неоднозначно відповів на твіт про продаж Tesla біткойнів. На що інвестори відреагували масовим продажем та обвалом цієї криптовалюти.