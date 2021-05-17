Біткойн піднявся до позначки 45 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap після того, як Ілон Маск у своєму твіті спростував продаж біткойна.

До теми Біткойн обвалився до 3-місячного мінімуму: і знову винен Ілон Маск

Для уточнення: Tesla не продала жодного біткойна,

– написав Маск.

Раніше криптовалюта обвалилася до рівня в 42 185 доларів, що є найнижчим показником з лютого. Це приблизно на 20 тисяч доларів нижче за рекорд, встановлений у квітні.

Ілон Маск та біткойн

Наприкінці березня у компанії Tesla вирішили приймати біткойни як оплату за автомобілі та інші послуги.

Біткойн став не лише способом оплати, але й джерелом заробітку. Раніше Tesla придбала біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів. Пізніше частину з них компанія продала і заробила на цьому 101 мільйон доларів.

У неділю Ілон Маск неоднозначно відповів на твіт про продаж Tesla біткойнів. На що інвестори відреагували масовим продажем та обвалом цієї криптовалюти.

Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.