Вселенной криптовалюты не привыкать к турбулентности, но новые реалии поражают всех. Симбиоз Илона Маска и Китая только поддержал негативную тенденцию для биткоина.

К теме Биткоин может пересечь отметку в 250 тысяч долларов: что станет его "ракетным топливом"

Факторы влияния

Главный удар получил биткоин, который начал стремительно падать в цене. По данным CoinMarketCap , стоимость биткоина колеблется на уровне 35 тысяч долларов. На сегодняшних торгах цифровая валюта максимально падала в цене до 30 681 доллара. Последний раз криптовалюта устанавливала подобный антирекорд только в феврале.

Биткоин теряет позиции на рынке / Инфографика CoinMarketCap

Последние заявления главы Tesla и SpaceX Илона Маска существенно ослабили позиции биткоина. Сначала миллиардер сообщил, что производитель электромобилей прекратит принимать платежи в биткоинах. Главная причина – майнинг биткоина вредит окружающей среде. Дальше – больше. После одного из твитов Маска, инвесторы ошибочно решили, что Tesla продала всю криптовалюту. Позже, генеральный директор компании опроверг эту информацию.

Еще один удар биткоин получил от Китая , который имеет очень строгую позицию относительно "денег будущего". 18 мая несколько китайских банков и платежных систем "посоветовали" финансовым учреждениям не связывать свою деятельность с цифровой валютой. Это заявление имеет отношение и к обмену классических денег (доллар, евро, юань, гривна) на виртуальную валюту. В Поднебесной добавили, что резкие колебания цен на криптовалюту представляют серьезную угрозу безопасности активов и нарушают "нормальный экономический и финансовый порядок" .

Китай в течение определенного периода давил на криптопространство. Другие страны могут последовать этому примеру, так как центральные банки предпринимают шаги в направлении своих собственных цифровых валют,

– отметил Нил Уилсон из Markets.com.