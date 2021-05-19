Вселенной криптовалюты не привыкать к турбулентности, но новые реалии поражают всех. Симбиоз Илона Маска и Китая только поддержал негативную тенденцию для биткоина.
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Факторы влияния
Главный удар получил биткоин, который начал стремительно падать в цене. По данным CoinMarketCap, стоимость биткоина колеблется на уровне 35 тысяч долларов. На сегодняшних торгах цифровая валюта максимально падала в цене до 30 681 доллара. Последний раз криптовалюта устанавливала подобный антирекорд только в феврале.
Биткоин теряет позиции на рынке / Инфографика CoinMarketCap
Последние заявления главы Tesla и SpaceX Илона Маска существенно ослабили позиции биткоина. Сначала миллиардер сообщил, что производитель электромобилей прекратит принимать платежи в биткоинах. Главная причина – майнинг биткоина вредит окружающей среде. Дальше – больше. После одного из твитов Маска, инвесторы ошибочно решили, что Tesla продала всю криптовалюту. Позже, генеральный директор компании опроверг эту информацию.
Еще один удар биткоин получил от Китая, который имеет очень строгую позицию относительно "денег будущего". 18 мая несколько китайских банков и платежных систем "посоветовали" финансовым учреждениям не связывать свою деятельность с цифровой валютой. Это заявление имеет отношение и к обмену классических денег (доллар, евро, юань, гривна) на виртуальную валюту. В Поднебесной добавили, что резкие колебания цен на криптовалюту представляют серьезную угрозу безопасности активов и нарушают "нормальный экономический и финансовый порядок".
Китай в течение определенного периода давил на криптопространство. Другие страны могут последовать этому примеру, так как центральные банки предпринимают шаги в направлении своих собственных цифровых валют,
– отметил Нил Уилсон из Markets.com.