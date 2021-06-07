Біткойн полетить на Місяць і цього разу насправді: як це станеться

Фраза "біткойн полетить на Місяць" зазвичай означає, що його ціна захмарно злетить. Але цього разу космічна компанія у США і справді відправить 1 біткойн на Місяць.

Про це повідомила криптобіржа Bitmex. Допоможе у транспортуванні біткойна комерційна космічна компанія Astrobotic Technology Inc. Вона відправить біткойн у рамках свого першого комерційного польоту на Місяць у листопаді цього року.

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Для цього біржа створить єдину у своєму роді фізичну монету біткойна. На ній буде назва Bitmex, назва місії, дата її карбування та ціна біткойна на момент карбування.

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Біткойн залишатиметься на поверхні Місяця доти, поки будь-яка заповзятлива душа не відправиться за ним. В апаратного гаманця буде публічна адреса, що дозволяє будь-якому охочому стати свідком присвоєння монети,

– йдеться на сайті місії.

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