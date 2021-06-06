Заява Coinbase про підтримку Dogecoin та додання токену до додатків платформи для Android та iOS є підтвердженням того, що монета-жарт продовжує зміцнювати свої позиції.

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Фурор Dogecoin

Старший аналітик Oanda Corp. Едвард Майя зазначив, що черговий стрибок Dogecoin стався на фоні зміцнення позицій криптовалют. На його думку, не варто дивуватися будь-яким змінам курсу Dogecoin у майбутньому – чи то його знеціненню, чи ще одній спробі підкорити Місяць.

За минулий рік Dogecoin виріс більше, ніж на 14 000%. За даними Yahoo! Finance, його ринкова капіталізація становить майже 48 мільярдів доларів. Dogecoin займає 6 сходинку у рейтингу криптовалют. Станом на 6 червня вартість криптовалюти-мему зупинилася на рівні 0,36 долара.

Позиції Dogecoin на ринку / Інфографіка Yahoo!Finance

Такий ріст став сюрпризом навіть для криптоінвесторів. Здобутки віртуальної валюти наводять, як приклад потужності роздрібних трейдерів, популярності мемів та тематичного дослідження на тему, що може статися у світі, де Федеральний резерв та інші центральні банки проводять відносно вільну монетарну політику, намагаючись подолати наслідки кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу.

Фактор Ілона Маска

Звичайно це не був би Dogecoin без згадок у соціальних мережах. Всі усвідомлюють, що твіти генерального директора Tesla Ілона Маска кілька разів впливали на вартість біткойна та Dogecoin. Прихильники біткойна з тривогою стежать за діями мільярдера, оскільки в останньому дописі Маск зізнався, що його почуття до лідера крипторинку пройшли. Натомість інвестори, яка вкладають кошти у Dogecoin, активно "залицяються" до Маска.

Якщо у когось виникнуть проблеми з Ілоном, йому спершу доведеться пройти через #DogeArmy,

– пожартував один із користувачів твіттер.

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