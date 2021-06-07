Об этом сообщила криптобиржа Bitmex . Поможет в транспортировке биткоинов коммерческая космическая компания Astrobotic Technology Inc . Она отправит биткоин в рамках своего первого коммерческого полета на Луну в ноябре этого года.

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Для этого биржа создаст единственную в своем роде физическую монету биткоина. На ней будет название Bitmex, название миссии, дата ее чеканки и цена биткоина на момент чеканки.

По состоянию на 7 июня 10:30 биткоин стоит более 36 тысячи долларов, по данным CoinMarketCap .

Биткоин будет оставаться на поверхности Луны до тех пор, пока любая предприимчивая душа не отправится за ним. В аппаратного кошелька будет публичный адрес, что позволяет любому желающему стать свидетелем присвоении монеты,

– говорится на сайте миссии.

Криптовалюта и космос

Ранее генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщал, что планирует отправить Dogecoin на Луну. На это Bitmex ответили, что не имеют ничего против собачих денег, но считают правильным помочь биткоину добраться туда первым.

Сингапурская компания SpaceChain совместно с SpaceX стремится обеспечить функционирование Ethereum в космосе . Для реализации этого проекта SpaceChain использует ракету SpaceX Falcon 9, которая доставит узел Ethereum на Международную космическую станцию.