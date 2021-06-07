Про це повідомила криптобіржа Bitmex. Допоможе у транспортуванні біткойна комерційна космічна компанія Astrobotic Technology Inc. Вона відправить біткойн у рамках свого першого комерційного польоту на Місяць у листопаді цього року.

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Для цього біржа створить єдину у своєму роді фізичну монету біткойна. На ній буде назва Bitmex, назва місії, дата її карбування та ціна біткойна на момент карбування.

Станом на 7 червня 10:30 біткойн коштує понад 36 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap.

Біткойн залишатиметься на поверхні Місяця доти, поки будь-яка заповзятлива душа не відправиться за ним. В апаратного гаманця буде публічна адреса, що дозволяє будь-якому охочому стати свідком присвоєння монети,

– йдеться на сайті місії.

Криптовалюти і космос

Раніше генеральний директор SpaceX Ілон Маск повідомляв, що планує відправити Dogecoin на Місяць. На це у криптобіржі Bitmex відповіли, що не мають нічого проти собачий грошей, але вважають правильним допомогти біткойну дістатися туди першим.

на Місяць. На це у криптобіржі Bitmex відповіли, що не мають нічого проти собачий грошей, але вважають правильним допомогти біткойну дістатися туди першим. Сінгапурська компанія SpaceChain спільно з SpaceX прагне забезпечити функціонування Ethereum у космосі. Для реалізації цього проєкту SpaceChain використає ракету SpaceX Falcon 9, яка доставить вузол Ethereum на Міжнародну космічну станцію.

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