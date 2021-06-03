Для реалізації цього проєкту SpaceChain використає ракету SpaceX Falcon 9, яка доставить вузол Ethereum на Міжнародну космічну станцію. Системи, які працюють на основі блокчейн, такі як біткойн та Ethereum, залежать від рівня децентралізації для поширення своїх цифрових активів і послуг серед користувачів по всьому світу.

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Технологія Ethereum буде працювати у космосі

Протягом останніх років світ зіткнувся з низкою викликів. Такі події, як екстремальні погодні умови, глобальні пандемії та урядові репресії, стали перевіркою традиційних централізованих систем. Пандемія коронавірусу ще раз продемонструвала, наскільки швидко одне явище може "заволодіти" всією планетою.

Наявність повних вузлів в просторі ще більше збільшує децентралізацію і захист від подій чорного лебедя. Якщо електричні мережі або політичні системи цілих країн вийдуть з ладу, повні вузли в космосі гарантують доступ, а в деяких випадках навіть продовження роботи різних блокчейнів. Це безперечно одне з багатьох поліпшень, які можна зробити, щоб, наприклад, біткойн залишався повністю незалежною криптовалютою, яка служить незмінним транзакційним рівнем для людства,

– сказав Макс Кордек, співзасновник Lisk, платформи додатків блокчейну з відкритим вихідним кодом.

Чорний лебідь Це теорія розглядає рідкісні та важкопрогнозовані події, які мають значні наслідки. Автор теорії є Нассім Талеб.

Прихильники космічного блокчейну вважають, що наявність вузлів на орбіті підвищує їхню фізичну безпеку, оскільки зловмисникам буде в рази важче до них дістатися. У планах SpaceChain запустити дві космічні місії у червні у рамках створення децентралізованої супутникової інфраструктури, а також для запуску криптографічних транзакцій.

Якщо все пройде вдало, то технологія Ethereum вперше стане частиною Міжнародної космічної станції (МКС). Цього разу компанія має намір перевірити, чи може основна функція Ethereum, що робить криптовалюту "світовим комп'ютером" – смарт-контракти – працювати на відстані 400 кілометрів або приблизно 248,5 миль над рівнем моря.

Кордек підмітив, що запуск повних вузлів будь-якого блокчейну за межами Землі – це перший крок до міжпланетної платіжної системи, яка буде створена з використанням цієї технології. За його словами, ці новаторські зусилля є гарантією створення нових технологічних інновацій. Для прикладу банківський гігант JPMorgan Chase вже експериментує з космічним блокчейном. Крім того, йдеться про те, що бенефіціарами цього проєкту можуть стати великі компанії, пріоритетом яких є безпека. Вони ж, у кінцевому підсумку, можуть стати власниками супутникових мереж.