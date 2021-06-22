Біткойн обвалився до 5-місячного мінімуму: цього разу не через Ілона Маска

Біткойн впав до 5-місячного мінімуму на тлі посилення заборони криптовалют у Китаї. Влада країни закликала низку великих фінансових установ, включаючи платіжну систему Alipay, уникати криптовалюти.

За даними Coindesk, біткойн подешевшав на 10% до 31 179 доларів за монету, що є найнижчим рівнем з січня. Він трохи відновився і станом на 10:00 22 червня торгується на рівні 32 674 долари. Та це все одно удвічі менше, ніж у квітні, коли біткойн досяг історичного рівня.

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Інші криптовалюти також різко впали:

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Чому ринок криптовалют падає

Травень та червень видалися невдалими місяцями для криптовалют. Першою причиною є негативний вплив майнінгу на довкілля. Саме через це компанія Tesla відмовилася приймати біткойни як платіжний спосіб. Зараз різні компанії та країни намагаються знайти більш екологічний спосіб видобутку криптовалют.

Другою і серйознішою причиною стало неприйняття Китаєм криптовалют. Народний банк Китаю закликав Alipay та ще 5 великих банків Китаю відмовитися від будь-яких операцій з криптовалютами та контролювати, щоб таких не було.

Торгівля криптовалютами та спекулятивна діяльність породжують ризики незаконних транскордонних передач активів та відмивання грошей,

– заявив центробанк.

Реакція банків

Всі шість установ заявили, що нікому не дозволяється використовувати їхні платформи для будь-якої діяльності, пов'язаної з криптовалютами. Alipay також пообіцяв активізувати розслідування криптотранзакцій на своїй платформі.

Китай проти криптовалют: коротко