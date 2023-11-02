Експерти вважають, що біткойн на сьогодні знаходиться на межі потенційно значних змін на ринку. Зокрема, йдеться про майбутній халвінг біткойна та ймовірне схвалення перших спотових біткойн-ETF.

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Біткойн може подорожчати до 150 тисяч доларів

Тож, у Bernstein прогнозують, що до середини 2025 року вартість біткойна зросте на 337% до 150 тисяч доларів за монету. На сьогодні курс криптовалюти зупинився на рівні 35 297 доларів за монету, за даними CoinMarketCap.

Можливо, вам не подобається біткойн, так само як нам, але безпристрасний погляд на біткойн як на товар передбачає поворот циклу,

– вказали у звіті.

Варто враховувати, що біткойн завжди зростає в ціні під час халвінгу, у рамках якого зменшується винагорода для майнерів. Це відбувається кожні 4 роки. Тож, наступний халвінг запланований на квітень 2024 року.

Паралельно криптовалюта фіксує підвищений попит зі сторони нових покупців, оскільки очікують, що Комісія з цінних паперів та бірж може незабаром схвалити спотові біткойн-ETF.

Що таке ETF Це фонди, чиї акції можна придбати або продати на фондовій біржі. Такий фонд створює та управляє ним компанія, яку називають ETF-провайдером. Така компанія може керувати кількома ETF-фондами. Капіталізація цього сектору на сьогодні становить орієнтовно 7 трильйонів доларів.

Нагадаємо, що уряд США наразі контролює біткойни на понад 5 мільярдів доларів. Ці монети американська влада вилучила з чорного ринку або у кіберзлочинців. Крім того, у середині вересня біткойн випередив компанію Visa за обсягом річних транзакцій. Це може, зокрема, призвести до серйозних змін для фінансового ландшафту.