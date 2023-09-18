Найвідоміша цифрова монета у світі – біткойн – випередила компанію Visa за обсягом річних транзакцій. Це вкрай важливий результат, проте потрібно звернути увагу на кілька моментів.

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Які моменти варто врахувати

Перш за все йдеться про те, біткойн функціонує, як децентралізована мережа. Натомість Visa уже десятиліттями працює на глобальному рівні. Також це централізована платіжна система, яка налаштована на транзакції від користувачів.

До теми! "ПриватБанк" спільно з Visa запустили унікальний проєкт. Йдеться про програму цифрової автентифікації платежів в електронній торгівлі Digital Authentication Framework (DAF). Ба більше, це зробили вперше саме в Україні.

З іншої сторони біткойн з децентралізованою системою, де транзакція може свідчить про придбання кави, так і про переказ монет, які коштують сотні мільйонів доларів. По суті це дві абсолютно різні системи зі своїми правилами та обмеженнями.

Попри все те, що біткойн випередив Visa за обсягом транзакцій – це важлива подія, яка свідчить про зростання впливу децентралізованих мереж. На цьому тлі виникає питання щодо того, як буде виглядати фінансовий ландшафт у майбутньому.

Додамо, що на момент створення цього матеріалу, курс біткойна коливається на рівні 27 265 доларів за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 531,32 мільярда доларів, згідно з даними CoinDesk.