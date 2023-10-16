Відомо, що криптогаманці з цифровими монетами контролюють Мін'юст США та інші відомства. Додамо, що на сьогодні частка біткойна на ринку становить понад 50%, інформує CoinMarketCap.

Варте уваги Зростання чи знецінення: яким буде курс біткойна до кінця 2023 року

США контролює біткойни на понад 5 мільярдів доларів

Приблизно 200 тисяч біткойнів в апаратних гаманцях уряду США оцінюють у понад 5 мільярдів доларів. Ці монети американська влада вилучила з чорного ринку або конфіскувала у кіберзлочинців. Деякі з гаманців мають публічний статус. Річ у тому, що криптоспільнота побоюється негативного впливу на ринок у разі продажу великої кількості монет.

До теми! На момент створення цього матеріалу, біткойн коштує 27 743 долари. Тоді як загальна капіталізація ринку криптовалюти становить 1,08 трильйона доларів, за даними CoinMarketCap.

При цьому варто враховувати, що американська влада може стати повноцінним власником лише після відповідного рішення суду. Наступний крок – передача монет Службі маршалів США, яка спеціалізується на ліквідації конфіскованих активів. Нагадаємо, що вперше це відомство ухвалило рішення про реалізацію на ринку певної кількості конфіскованих цифрових монет на початку 2021 року. Цей крок пояснювали прагненням уникнути негативного впливу на вартість криптовалюти.

Ба більше, для реалізації біткойнів з вище згаданих рахунків на біржі потрібно отримати схвалення від низки інстанцій. Також експерти вказали, що конвертація біткойна у фіатні валюти (долар, євро, гривню тощо) – це бюрократичний та тривалий процес.

Нагадаємо, що у середині вересня біткойн випередив компанію Visa за обсягом річних транзакцій. Це може, зокрема, призвести до серйозних змін для фінансового ландшафту.