Эксперты считают, что биткоин на сегодняшний день находится на грани потенциально значительных изменений на рынке. В частности, речь идет о предстоящем халвинге биткоина и вероятном одобрении первых спотовых биткоин-ETF.

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Биткоин может подорожать до 150 тысяч долларов

В Bernstein прогнозируют, что к середине 2025 года стоимость биткоина вырастет на 337% до 150 тысяч долларов за монету. На сегодняшний день курс криптовалюты остановился на уровне 35 297 долларов за монету, по данным CoinMarketCap.

Возможно, вам не нравится биткоин, так же как нам, но бесстрастный взгляд на биткоин как на товар предполагает поворот цикла,

– указали в отчете.

Следует учитывать, что биткоин всегда растет в цене во время халвинга, в рамках которого уменьшается вознаграждение для майнеров. Это происходит каждые 4 года. Следующий халвинг запланирован на апрель 2024 года.

Параллельно криптовалюта фиксирует повышенный спрос со стороны новых покупателей, поскольку ожидают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам может вскоре одобрить спотовые биткоин-ETF.

Что такое ETF Это фонды, чьи акции можно купить или продать на фондовой бирже. Такой фонд создает и управляет им компания, называемая ETF-провайдером. Такая компания может управлять несколькими ETF-фондами. Капитализация этого сектора на сегодняшний день составляет ориентировочно 7 триллионов долларов.

Напомним, что правительство США сейчас контролирует биткоины более чем на 5 миллиардов долларов. Эти монеты американские власти изъяли с черного рынка или у киберпреступников. Кроме того, в середине сентября биткоин опередил компанию Visa по объему годовых транзакций. Это может привести к серьезным изменениям для финансового ландшафта.