Очільник Білого дому заявив, що США у 2022 році вперше за останні 50 років можуть випередити Китай за темпами зростання економіки. Байден додав, що це прогнози незалежних експертів.

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Водночас президент США Джо Байден не вказав ні експертів, ні організацій, чиї прогнози він оприлюднив.

Такого не було з 1976 року,

– написав президент США.

Протилежна позиція

Проте очільник бюро в ЄС видання China Daily Чень Вехуа у відповідь заявив, що у прогнозі Міжнародного валютного фонду йдеться про інше. Він додав такі дані щодо зростання ВВП, які очікують експерти МВФ:

У США цей показник складе 1,6%;

Тоді як в Китаї прогнозують економічне зростання на рівні 3,2%.

До теми! Згідно з останнім прогнозом МВФ, найкращий результат за темпами економічного зростання продемонструє Індія з показником на рівні 6,8%. Серед країн Європи лідером може стати Іспанія. Там прогнозують зростання ВВП на рівні 4,3%.

Новий етап протистояння США та Китаю: