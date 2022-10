США додали китайського державного виробника інтегрованих напівпровідникових пристроїв, що спеціалізується на мікросхемах флешпам’яті YMTC та інші 30 компаній до спеціального списку.

Нові обмеження для китайських компаній від США

Саме ці компанії американські чиновники не змогли проінспектувати. Це крок американської влади посилив напругу у відносинах між країнами, з двома найбільшими економіками світу. Крім того, це може призвести до нових та більш суворих обмежень у майбутньому.

Рішення щодо китайських компаній – це перша ластівка з низки нових обмежень, які стосуються експорту технологій до Китаю, спрямованих на блокування військових досягнень. Зокрема, йдеться про обмеження доступу до інструментів для виробництва мікросхем для китайських фірм, включаючи Yantze Memory Technologies Co (YMTC). Позиції компанії на ринку, на момент створення цього матеріалу, згідно з Yahoo!Finance:

Акції компанії торгуються за ціною на рівні 15,07 юаня за штуку (2,10 долара США);

за штуку (2,10 долара США); Ринкова капіталізація компанії становить майже 3 мільярди юанів або 418,4 мільйона доларів.

Американські сенатори й з демократичної, і з консервативної партій закликали внести компанію YMTC до чорного списку США. Головна підстава – ця компанія, згідно з даними адміністрації Байдена, становить пряму загрозу для американських компаній, які спеціалізуються на мікросхемах.

Китайська компанія Yantze Memory Technologies Co також є фігурантом розслідування Міністерства торгівлі США через порушення експортного контролю країни шляхом продажу чіпів китайській телекомунікаційній компанії Huawei Technologies Co Ltd, яка вже входить до чорного списку.