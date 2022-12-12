Глава Белого дома заявил, что США в 2022 году впервые за последние 50 лет могут опередить Китай по темпам роста экономики Байден добавил, что это прогнозы независимых экспертов.

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В то же время президент США Джо Байден не указал нет экспертов, нет организаций, чьи прогнозы он обнародовал.

Такого не было с 1976 года,

– написал президент США.

Противоположная позиция

Однако глава бюро в ЕС издания China Daily Чэнь Вехуа в ответ заявил, что в прогнозе Международного валютного фонда речь идет о другом. Он добавил следующие данные о росте ВВП, которые ожидают эксперты МВФ:

В США этот показатель составит 1,6%;

В то время как в Китае прогнозируют экономический рост на уровне 3,2%.

К теме! Согласно последнему прогнозом МВФ, лучший результат по темпам экономического роста продемонстрирует Индия с показателем на уровне 6,8%. Посреди государств Европы фаворитом может стать Испания. Там прогнозируют рост ВВП на уровне 4,3%.

Новый этап противостояния США и Китая: