Який найдорожчий автомобіль у світі?

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail – наразі є найдорожчим автомобілем у світі. Його вартість якого оцінюється приблизно у 30 мільйонів доларів, пише 24 Канал.

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Це не просто машина, а справжній витвір мистецтва, створений в межах ексклюзивної програми Rolls-Royce Coachbuild, яка дозволяє обраним клієнтам отримати унікальне авто, виготовлене з урахуванням індивідуальних побажань.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail / фото Rolls-Royce

Що відомо про La Rose Noire Droptail?

La Rose Noire Droptail, що з французької перекладається як "Чорна троянда", є першим з чотирьох унікальних автомобілів цієї лінійки. Його дизайн натхненний оксамитовими пелюстками троянди Black Baccara.

Цікаво! На створення автомобіля пішло понад чотири роки, а кожен з чотирьох Droptail отримає власну назву, оформлення та технічну специфікацію.

Особливу увагу приділили оформленню інтер'єру. Всередині авто – найскладніший в історії Rolls Royce паркет, що складається з 1603 елементів чорного платана, між якими асиметрично розміщені червоні вставки – вони нагадують опалі пелюстки троянди.

Інтер'єр La Rose Noire Droptail / фото Rolls-Royce

Такий рівень деталізації вимагав надзвичайної концентрації: майстри працювали не більше п’яти годин на день, а безперервно – лише годину. Кузов пофарбовано в унікальний відтінок True Love, який змінює колір залежно від освітлення.

Примітно! Для створення кольору True Love знадобилося понад 150 ітерацій фарбування.

Завершує образ знімний годинник Audemars Piguet, розроблений спеціально для цієї моделі — його можна як інтегрувати в передню панель, так і носити на зап’ясті.

Авто оснащене 6,75-літровим V12 із подвійним турбонаддувом, потужністю 593 кінських сил, який дозволяє йому розганятись до 100 км/год за 5 секунд.