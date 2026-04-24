Як може відновитись видобуток нафти у Перській затоці?

Аналітики Goldman Sachs вважають, що часткове відновлення видобутку може відбутися протягом кількох місяців після повного відкриття Ормузької протоки, повідомляє Reuters.

Важливо! Повне відновлення може зайняти значно більше часу.

Зауважимо, приблизно 14,5 мільйона барелів близькосхідної нафти на добу у квітні були "відключені". Для розуміння, це приблизно 57% довоєнного рівня постачань. Така ситуація є переважно наслідком впровадження запобіжних заходів.

Потрібно розуміти, що процес відновлення може бути обмежено через:

логістику;

продуктивність свердловин.

Зверніть увагу! Як показує статистика, доступна потужність порожніх танкерів у Перській затоці впала на майже 130 мільйонів барелів. Тобто, на приблизно 50%.

У середньому прогнози зовнішніх агентств свідчать, що виробники з Перської затоки можуть відновити близько 70% втраченого виробництва протягом 3 місяців і близько 88% – протягом 6 місяців, зазначив Goldman, попереджаючи, що тривале закриття підвищує ризик тривалої шкоди постачанню,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, як показують оцінки уряду США, протягом квітня видобуток у ключових країнах Близького Сходу скоротиться на понад 9 мільйонів барелів нафти на день. Така ситуація є наслідком війни, повідомляє Bloomberg.

