Що відбувається з ціною на ESPO?

Така ситуація стала наслідком обмеження попиту, повідомляє Reuters.

Як відомо, партії нафти ESPO Blend, що заплановані на червень, торгувалися з премією приблизно 5 – 6 доларів за барель. Для розуміння, це більше ніж ціна ICE Brent. Цікаво, ще для постачань на травень така премія складала – 8 доларів за барель.

Важливо! Умовою цих постачань є доставка до китайських портів.

За словами одного з джерел, зниження попиту в Китаї призвело до того, що ціни на нафту марки ESPO впали нижче цін на іншу ключову російську марку – Urals, яка продавалася з премією приблизно 7 – 8 доларів за барель,

– вказує видання.

Наразі ціна Urals залишається високою. Вона складає – 104,08 доларів за барель, повідомляє Trading Economics.

Для розуміння, Urals дещо відрізняється від ESPO. Зокрема, складом. Urals має більшу густину та вміст сірки.

Зверніть увагу! Urals "люблять" індійські НПЗ. Адже ця марка дає більше дизелю та потребує менших зусиль для транспортування.

Цікаво, що Urals потрапляє в Китай доволі рідко. Зокрема тоді, коли Індія відмовляється від вантажів.

Китайські нафтопереробні заводи мають більші запаси сировини, ніж індійські, тому вони можуть чекати, поки світові ціни знизяться, перш ніж купувати,

– вказало одне з джерел Reuters.

Як ситуація на Близькому Сході вплинула на російську нафту?

Росія відчутно "виграла" від ситуації на Близькому Сході. Адже було порушено експорт з близькосхідного регіону. До того ж ціни на нафту полетіли вгору. Фактично, Москва отримала можливість реалізовувати сировину без знижок за значно вищою ціною.

До того ж плюсом для Кремля стало послаблення санкцій США. Американський уряд дозволив купувати російську нафту, що перебуває в морі ще в середині березня. Спочатку дозвіл діяв лише 30 днів. Згодом США вирішили його продовжити. Таким чином американський уряд прагне знизити ціни на енергоносії.

Важливо! Вказанні послаблення санкцій не поширюється на партії ESPO Blend, які постачатимуться у червні.