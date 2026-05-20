Скільки пального можна отримати з 1 бареля нафти
- З 1 бареля нафти можна отримати приблизно 85 – 102 літри бензину, 25 – 30 літрів дизелю та 20 – 25 літрів авіаційного пального.
- Ціна нафти марки Brent становить 111,33 долара за барель, американська WTI коштує – 104,28, а російська Urals – 102,47 долара за барель.
Часто можна побачити що обсяги нафти вимірюються в барелях. Це спеціальна одиниця вимірювання. Її використовують саме для зручності, зокрема, при розрахунках.
Що важливо знати про нафтовий барель?
Спочатку нафтовий барель використовувався виключно в системі англійських мір, повідомляє Energy Education.
Згодом цей термін поширився. Цікавим є нюанс щодо його назви. Адже називають такий нафтовий барель – американським.
Важливо! Існують різні види барелів. Проте, для розрахунку обсягів нафти використовують американський. Адже він є міжнародним стандартом.
1 американський нафтовий барель це:
- приблизно 159 літрів нафти;
- або ж – 42 галони.
Скільки можна отримати пального з 1 бареля нафти?
Точна кількість залежить від того, що саме виготовляється з нафти. Наприклад, 1 барель це орієнтовно 85 – 102 літри бензину. Проте кінцеві обсяги визначаються саме октановим числом.
Також з 1 бареля можна отримати:
- 25 – 30 літрів дизелю;
- 20 – 25 літрів авіаційного пального;
- 5 – 7 літрів мазуту;
- 1 літр – моторної оливи;
- 8 – 10 літрів нафтового коксу;
- 9 – 11 літрів нафтопереробного газу;
- 4 – 5 літрів скрапленого газу.
Яка вартість 1 бареля нафти зараз?
Ціна нафти знижується. Вона впала, зокрема через те, що Трамп вирішив відкласти удари по Ірану, повідомляє Reuters.
Як повідомляє видання Trading Economics, наразі розцінки такі:
- Нафта марки Brent – 111,33 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 104,28 долара за барель.
- Російська Urals – 102,47 долара за барель.
Які фактори є вирішальними для нафтового ринку зараз?
Наразі на нафтовий ринок найбільше впливає саме ситуація на Близькому Сході. Іран та США досі не можуть укласти мирну угоду. Обидві сторони ще не готові піти на поступки.
Нещодавно Трамп оголосив, що він готовий здійснити нові удари по Ірану. Це сильно вплинуло на нафтовий ринок. Ціни на нафту стрімко злетіли. Проте згодом американський президент сказав, що поки атак не буде.