Що відбувається на світовому ринку нафти?

Ціни на нафту у світі тримаються на високому рівні в очікуванні розгортання подій війни в Ірані. Надалі ситуація залежатиме від ефективності дій Сполучених Штатів Америки. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

Дивіться також Нафтові запаси США стрімко знижуються: які вони наразі

За словами експерта, чергова ескалація на Близькому Сході цілком може статися в найближчі тижні. Водночас Іван Ус зауважує, що навіть затягування конфлікту та масштабний збій постачань наразі не призвели до втілення найпесимістичніших прогнозів щодо цін на нафту.

Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Коливання цін на нафту залишається. Однак апокаліптичні прогнози, що вона злетить до якихось фантастичних значень, не справдилися. Ціна 110 доларів за барель марки Brent, яку ми маємо сьогодні, – це високо, але насамперед вона базується на очікуванні наступної серії атак США на Іран. Називають коридор від завершення візиту Трампа до Китаю до 11 червня. Тобто або друга половина травня або початок червня. Але найімовірніше, усе ж таки друга половина травня.

Ринок реагує на будь-які ознаки наближення мирних переговорів зниженням котирувань та злетом цін через перспективу загострення конфлікту. Наприклад, зростання вартості еталонної марки Brent останніх днів змінилося деяким зниженням після заяви президента США Дональда Трампа про відкладення запланованого удару по Ірану.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

За даними Trading Economics, з позначки 112,1 долара за барель 18 травня ф'ючерси у першій половині 19 травня впали на 1,5% – до близько 110,3 долара за барель.

Важливо! За даними звіту Міжнародного енергетичного агентства, світові запаси нафти вичерпуються рекордними темпами через кризу постачань від виробників з Перської затоки. За понад 10 тижнів обмежень руху через Ормузьку протоку сукупні втрати країн-експортерів перевищили 1 мільярд барелів нафти, оскільки зупинений видобуток понад 14 мільйонів барелів на добу.

Водночас у МЕА зазначають, що розрив між попитом і пропозицією нині є значно меншим з огляду на наявність надлишку на ринку в момент настання кризи та однакову реакцію виробників та споживачів на ринкові сигнали.

Які прогнози цін на нафту?

З погляду економіста Івана Уса, подальша динаміка на світовому ринку нафти залежатиме від ефективності американських дій в Ірані найближчим часом. Експерт бачить два сценарії розвитку подій у відповідь на можливі удари з боку США.

Якщо не буде результату, як не було очікувано після першої серії атак, то ціна на нафту триматиметься тривалий період, можливо, навіть вище за поточні 110 доларів за барель. Я не думаю, що це буде 150, але десь 125 доларів вона може коштувати. Це в разі невдачі. Якщо США успішно ліквідують усі можливості Ірану щодо контролю над Ормузькою протокою, тобто відбудеться деблокада, плюс зможуть очистити її від іранських мін, думаю, що тоді ціни на нафту підуть униз,

– припускає експерт.

Іван Ус також звертає увагу на процеси, які тривають паралельно з подіями на Близькому Сході, зокрема:

повернення нафтосервісних компаній до Венесуели – країни з найбільшими розвіданими запасами нафти, після послаблення санкцій США;

до Венесуели – країни з найбільшими розвіданими запасами нафти, після послаблення санкцій США; вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК, чию частку видобутку нафти серед країн-учасниць оцінюють у 30%, та загальне облаблення картелю.

На думку економіста, нарощування пропозиції нафти від Венесуели на світовому ринку та втрата значення ОПЕК у поєднанні з можливим розблокуванням Ормузької протоки є передумовами для зниження цін на сировину.

"Я очікую, що все ж таки США до кінця травня почнуть дії проти Ірану і думаю, що вони будуть успішними. Відповідно, буде деблокада Ормузу й можливість спокійно постачати нафту з цього регіону. Паралельно розпадатиметься ОПЕК, тобто не буде обмежень на видобуток нафти, а отже, її видобуватимуть ще більше. Венесуела швидко до гри не повернеться, але я думаю, що до кінця року ми повернемося на ціни, на яких були на початку – 60 доларів за барель", – прогнозує Іван Ус.

Експерт додає, що за умови активнішого надходження нафти з Венесуели у 2027 році ціна за барель може впасти й нижче 50 доларів. Зниження цін у майбутньому можливе й унаслідок раніше очікуваного у 2030 – 2035 роках "плато споживання", коли попит на вуглеводні у світовій економіці припинить зростання, на відміну від пропозиції.

Цікаво! Економіст Олександр Савченко на початку квітня припускав можливість зростання цін на нафту до 140 – 150 доларів за барель, якщо конфлікт на Близькому Сході буде затяжним.

Чому Ормузька протока така важлива?

Важливість Ормузької протоки для світової економіки пояснюється тим, що через цей морський шлях проходить до 20% світового експорту нафти. Її блокування Іраном відбулося після атак з боку США та Ізраїлю, про що оголосили 28 лютого. Логістична криза в регіоні призвела до суттєвого підвищення цін на нафту та пальне у світі.

Країни світу зазнають дефіциту газу, нафти, дизелю та авіаційного пального. До прикладу, в Європі почали скорочувати кількість авіарейсів або підвищувати ціни на них. Своєю чергою, це вдарило по туризму.

Блокада Ормузької протоки також створює ризики для глобального аграрного ринку, оскільки призвела до перебоїв з постачаннями добрив. Як наслідок, можливе зниження врожайності та підвищення цін на харчові продукти. Найбільш уразливими будуть країни, які залежать від імпорту продовольства.

Які наслідки для України?

Як зазначив в інтерв'ю 24 Каналу інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса, Україна відчуватиме наслідки перекриття Ормузької протоки в різних сферах, як і інші країни.

Влітку Україна та увесь світ відчують дефіцит добрив, засобів захисту для протидії тим же колорадським жукам. Якщо Ормузьку протоку до липня не розблокують, то в нас ще буде удар по врожаю,

– прогнозує Сергій Фурса.

Економіст додає, що високі ціни на нафту одразу не впадуть навіть після розблокування протоки, оскільки країни поповнюватимуть власні запаси замість використаних у період дефіциту. З огляду на це, дешевої нафти до кінця року можна не очікувати, а отже – й нижчих цін на пальне в Україні, яка майже повністю залежить від імпорту.

Зростання цін на пальне прискорює інфляцію, оскільки запускає ланцюгову реакцію подорожчання практично всіх товарів та послуг.