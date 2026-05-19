Яка ситуація з запасами нафти зараз?

Біроль наголосив, що вивільнення стратегічних запасів нафти додало на ринок 2,5 мільйона барелів нафти на день, повідомляє Reuters.

Читайте також Нафтові запаси США стрімко знижуються: які вони наразі

Проте, як наголошує Біроль, ці запаси скінченні. Особливо швидко вони будуть вичерпуватись через:

початок весняного посівного сезону;

а також сезону подорожей влітку.

Потрібно розуміти, що саме через настання цих сезонів, зростає попит на:

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

дизельне пальне;

авіаційне паливо;

бензин.

Біроль каже, що комерційних запасів вистачить "на кілька тижнів, але ми повинні пам'ятати про те, що вони швидко скорочуються". Теперішня ситуація відчутно відрізняється від прогнозів, сформованих до війни.

Минулого тижня МЕА заявило, що світові постачання нафти цього року будуть меншими за загальний попит, оскільки іранський конфлікт завдає шкоди видобутку нафти на Близькому Сході, а запаси виснажуються безпрецедентними темпами. Раніше МЕА прогнозувало профіцит цього року,

– йдеться у повідомленні.

Як МЕА регулює ситуацію на нафтовому ринку?

МЕА (усі 32 члени) скоординувало найбільший в історії вивільнення запасів зі стратегічних резервів ще у березні. Тоді, аби заспокоїти ринки, було вилучено 400 мільйонів барелів. До 8 травня, як каже Барель, видобули ще орієнтовно 164 мільйонів барелів, повідомляє Reuters.

Зауважимо, ситуація з постачаннями нафти, згідно з прогнозами, також не покращиться.

Загальний світовий обсяг постачань нафти скоротиться приблизно на 3,9 мільйона барелів на день протягом 2026 року через війну, що знизило його попередній прогноз, який передбачав падіння на 1,5 мільйона барелів на день,

– вказують дані агенства.

Чому вичерпуються запаси нафти?