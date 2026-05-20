Что важно знать о нефтяном барреле?

Сначала нефтяной баррель использовался исключительно в системе английских мер, сообщает Energy Education.

Читайте также "Черное золото" без апокалипсиса: когда ждать падения цен на нефть до 60 долларов

Впоследствии этот термин распространился. Интересен нюанс относительно его названия. Ведь называют такой нефтяной баррель – американским.

Важно! Существуют различные виды баррелей. Однако, для расчета объемов нефти используют американский. Ведь он является международным стандартом.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

1 американский нефтяной баррель это:

примерно 159 литров нефти;

или же – 42 галлона.

Сколько можно получить горючего из 1 барреля нефти?

Точное количество зависит от того, что именно изготавливается из нефти. Например, 1 баррель это ориентировочно 85 – 102 литра бензина. Однако конечные объемы определяются именно октановым числом.

Также из 1 барреля можно получить:

25 – 30 литров дизеля;

20 – 25 литров авиационного топлива;

5 – 7 литров мазута;

1 литр – моторного масла;

8 – 10 литров нефтяного кокса;

9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;

4 – 5 литров сжиженного газа.

Какова стоимость 1 барреля нефти сейчас?

Цена на нефть снижается. Она упала, в частности из-за того, что Трамп решил отложить удары по Ирану, сообщает Reuters.

Как сообщает издание Trading Economics, сейчас расценки следующие:

Нефть марки Brent – 111,33 доллара за баррель.

– 111,33 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 104,28 доллара за баррель.

– 104,28 доллара за баррель. Российская Urals – 102,47 доллара за баррель.

Какие факторы являются решающими для нефтяного рынка сейчас?