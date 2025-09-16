Яка ціна банківського золота 15 вересня?

Закупівельна вартість грама банківського золота встановлюється регулятором, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 15 вересня ціни такі:

банківське золото – 4 793,06 гривні за грам;

а цей метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, має ціну – 4 778,68 гривні за грам;

водночас метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 745,13 гривні за грам.

Скільки коштує банківське срібло зараз?

Вартість найчистішого – банківського срібла сьогодні складає – 55,54 гривні за грам.

Разом з цим вартість цього металу, який не відповідає вимогам щодо якості, менша. Сьогодні ціна такого срібла за грам – 52,76 гривні.

Що таке банківський метал? Банківським називають високоочищений дорогоцінний метал, який можна придбати у фінустанов. Реалізується він у стандартизованій формі. Зазвичай це монети чи злитки.

Що відбувається з вартістю золота зараз?

Вартість банківського золота 1 вересня склала – 4 485,28 гривні за грам. А 2 числа вона сягнула 4 569,61 гривні за грам.

Уже через тиждень – 8 вересня цей дорогоцінний метал поставив новий рекорд. Тоді ціна за грам сягнула – 4 658,50 гривень.

Стрімка вартість золота пояснюється сукупністю причин. Зокрема, 9 вересня 1 унція золота почала коштувати 3 659 доларів одразу після новин відносно ФРС.

Нагадаємо! Трамп "посягнув" на незалежність ФРС. Американський президент намагався звільнити членкиню ради керівництва цієї організації – Лізу Кук. Суд заборонив Трампу це робити.