Які сьогодні закупівельні ціни на банківське золото у НБУ?
Банківське золото – те, яке має найвищу пробу, коштує – 5 381,58 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Інші закупівельні ціни змінились так:
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, станом на 30 жовтня, має ціну – 5 365,44 гривні за грам;
- а такий дорогоцінний метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, має ціну – 5 327,76 гривні за грам.
Які закупівельні ціни на срібло?
Банківське срібло дещо подешевшало. Його ціна, залежно від категорії, така:
- банківське срібло найвищої проби – 64,66 гривні за грам;
- цей метал, що не відповідає вимогам щодо якості дорогоцінних металів – 61,43 гривні за грам.
Як змінились ціни на золото та срібло?
За сесію золото зросло в ціні на 0,6%. Вартість унції збільшилась на 3 953,04 долара, повідомляє Reuters.
Срібло, своєю чергою, подешевшало на 0,2%. Ціна за унцію склала – 47,48 долара.