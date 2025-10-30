Які сьогодні закупівельні ціни на банківське золото у НБУ?

Банківське золото – те, яке має найвищу пробу, коштує – 5 381,58 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Інші закупівельні ціни змінились так:

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, станом на 30 жовтня, має ціну – 5 365,44 гривні за грам;

а такий дорогоцінний метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, має ціну – 5 327,76 гривні за грам.

Які закупівельні ціни на срібло?

Банківське срібло дещо подешевшало. Його ціна, залежно від категорії, така:

банківське срібло найвищої проби – 64,66 гривні за грам;

цей метал, що не відповідає вимогам щодо якості дорогоцінних металів – 61,43 гривні за грам.

Як змінились ціни на золото та срібло?