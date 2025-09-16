Какова цена банковского золота 15 сентября?
Закупочная стоимость грамма банковского золота устанавливается регулятором, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 15 сентября цены следующие:
- банковское золото – 4 793,06 гривны за грамм;
- а этот металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, имеет цену – 4 778,68 гривны за грамм;
- в то же время металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 745,13 гривны за грамм.
Сколько стоит банковское серебро сейчас?
- Стоимость самого чистого – банковского серебра сегодня составляет – 55,54 гривны за грамм.
- Вместе с этим стоимость этого металла, который не соответствует требованиям по качеству, меньше. Сегодня цена такого серебра за грамм – 52,76 гривны.
Что такое банковский металл?
Банковским называют высокоочищенный драгоценный металл, который можно приобрести у финучреждений. Реализуется он в стандартизированной форме. Обычно это монеты или слитки.
Что происходит со стоимостью золота сейчас?
Стоимость банковского золота 1 сентября составила – 4 485,28 гривны за грамм. А 2 числа она достигла 4 569,61 гривны за грамм.
Уже через неделю – 8 сентября этот драгоценный металл поставил новый рекорд. Тогда цена за грамм достигла – 4 658,50 гривны.
Стремительная стоимость золота объясняется совокупностью причин. В частности, 9 сентября 1 унция золота начала стоить 3 659 долларов сразу после новостей относительно ФРС.
Напомним! Трамп "посягнул" на независимость ФРС. Американский президент пытался уволить члена совета руководства этой организации – Лизу Кук. Суд запретил Трампу это делать.