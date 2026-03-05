Чому українські банки працюють, попри війну?

Українські банки продовжують функціонувати, зокрема, завдяки надійній ІТ-інфраструктурі, повідомляє Олег Гороховський.

Читайте також Напруга на Близькому Сході трясе ринок: чи злетять ціни на нафту до 200 доларів і що буде з вартістю пального

Олег Гороховський Співвласник Monobank Сьогодні українські банки здебільшого мають одну з найнадійніших і найбільш зарезервованих ІТ-інфраструктур у світі.

Гороховський нагадав, що за 4 роки повномасштабної війни жоден український банк не припинив обслуговувати українців, внаслідок бойових дій. Бізнесмен також іронічно прокоментував ситуацію в ОАЕ.

У хлопців, схоже, всі клієнтські дані просто в хмарі. Від душі!,

– сказав Гороховський, щодо банків, які припинили роботу в ОАЕ.

Що сталося з банками в ОАЕ?

Іран атакував дронами інфраструктуру на території ОАЕ. Зокрема, виникла пожежа дата-центрі AWS (Amazon Web Services), повідомляє BBC.

Інциденти сталися в неділю вранці, і Amazon Web Services (AWS) заявила на той час, що "об'єкти" влучили в центр обробки даних в ОАЕ, спричинивши "іскри та вогонь",

– вказує видання.

Які банки в ОАЕ перестали працювати та, коли почнуть?