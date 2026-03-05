Чому українські банки працюють, попри війну?
Українські банки продовжують функціонувати, зокрема, завдяки надійній ІТ-інфраструктурі, повідомляє Олег Гороховський.
Сьогодні українські банки здебільшого мають одну з найнадійніших і найбільш зарезервованих ІТ-інфраструктур у світі.
Гороховський нагадав, що за 4 роки повномасштабної війни жоден український банк не припинив обслуговувати українців, внаслідок бойових дій. Бізнесмен також іронічно прокоментував ситуацію в ОАЕ.
У хлопців, схоже, всі клієнтські дані просто в хмарі. Від душі!,
– сказав Гороховський, щодо банків, які припинили роботу в ОАЕ.
Що сталося з банками в ОАЕ?
Іран атакував дронами інфраструктуру на території ОАЕ. Зокрема, виникла пожежа дата-центрі AWS (Amazon Web Services), повідомляє BBC.
Інциденти сталися в неділю вранці, і Amazon Web Services (AWS) заявила на той час, що "об'єкти" влучили в центр обробки даних в ОАЕ, спричинивши "іскри та вогонь",
– вказує видання.
Які банки в ОАЕ перестали працювати та, коли почнуть?
Наразі відомо про перебої в роботі декількох великих банків ОАЕ. Йдеться, зокрема, про такі установи, як: First Abu Dhabi Bank (FAB), Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), Emirates NBD та Emirates Islamic.
Спеціалісти працюють над відновленням ураженої інфраструктури AWS. Водночас вони рекомендують клієнтам зробити резервну копію даних, а також – переносити робочі навантаження до альтернативних центрів AWS. Йдеться саме про об'єкти, які знаходяться в іншій частині світу.