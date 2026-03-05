Почему украинские банки работают, несмотря на войну?
Украинские банки продолжают функционировать, в частности, благодаря надежной IT-инфраструктуре, сообщает Олег Гороховский.
Читайте также Напряжение на Ближнем Востоке трясет рынок: взлетят ли цены на нефть до 200 долларов и что будет со стоимостью топлива
Сегодня украинские банки в основном имеют одну из самых надежных и наиболее зарезервированных IT-инфраструктур в мире.
Гороховский напомнил, что за 4 года полномасштабной войны ни один украинский банк не прекратил обслуживать украинцев, вследствие боевых действий. Бизнесмен также иронично прокомментировал ситуацию в ОАЭ.
У ребят, похоже, все клиентские данные просто в облаке. От души!,
– сказал Гороховский, относительно банков, которые прекратили работу в ОАЭ.
Что произошло с банками в ОАЭ?
Иран атаковал дронами инфраструктуру на территории ОАЭ. В частности, возник пожар в дата-центре AWS (Amazon Web Services), сообщает BBC.
Инциденты произошли в воскресенье утром, и Amazon Web Services (AWS) заявила в то время, что "объекты" попали в центр обработки данных в ОАЭ, вызвав "искры и огонь",
– указывает издание.
Какие банки в ОАЭ перестали работать и, когда начнут?
Известно о перебоях в работе нескольких крупных банках ОАЭ. Речь, в частности, о: First Abu Dhabi Bank (FAB), Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), Emirates NBD и Emirates Islamic.
Специалисты работают над восстановлением пораженной инфраструктуры AWS. В то же время они рекомендуют клиентам сделать резервную копию данных, а также – переносить рабочие нагрузки в альтернативные центры AWS. Речь идет об объектах, которые находятся в другой части мира.