Почему украинские банки работают, несмотря на войну?

Украинские банки продолжают функционировать, в частности, благодаря надежной IT-инфраструктуре, сообщает Олег Гороховский.

Олег Гороховский Совладелец Monobank Сегодня украинские банки в основном имеют одну из самых надежных и наиболее зарезервированных IT-инфраструктур в мире.

Гороховский напомнил, что за 4 года полномасштабной войны ни один украинский банк не прекратил обслуживать украинцев, вследствие боевых действий. Бизнесмен также иронично прокомментировал ситуацию в ОАЭ.

У ребят, похоже, все клиентские данные просто в облаке. От души!,

– сказал Гороховский, относительно банков, которые прекратили работу в ОАЭ.

Что произошло с банками в ОАЭ?

Иран атаковал дронами инфраструктуру на территории ОАЭ. В частности, возник пожар в дата-центре AWS (Amazon Web Services), сообщает BBC.

Инциденты произошли в воскресенье утром, и Amazon Web Services (AWS) заявила в то время, что "объекты" попали в центр обработки данных в ОАЭ, вызвав "искры и огонь",

– указывает издание.

Какие банки в ОАЭ перестали работать и, когда начнут?