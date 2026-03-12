У чому підозрюють Стринжу?

Йдеться про вчинення кримінального правопорушення. Про це повідомила пресслужба фінустанови, передає "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також Французький гігант купує український банк, щоб зміцнити свої позиції

Підозру заступнику голови правління вручила Печерська окружна прокуратура за статтею 367 Кримінального кодексу України, що стосується службової недбалості у процесі проведення закупівель.

Наголошуємо, що повідомлення про підозру є процесуальним кроком і не є судовим вироком чи встановленням вини,
– нагадали в Ощадбанку.

До слова, Стринжа обіймає посаду CFO з 2021 року. У банку додали, що за цей час він зробив значний внесок у покращення стандартів фінансового обліку та розвитку управлінської звітності, системно сприяв прозорості планування й скороченню видатків.

Фінансова установа за процедурами надаватиме всі необхідні матеріали правоохоронцям та органам правосуддя – з метою сприяння об'єктивному з'ясуванню фактичних обставин.

Довідка: за попередніми повідомленнями ЗМІ, справа стосується закупівлі банком акумуляторних батарей з інверторами на 140,9 мільйона гривень для забезпечення безперебійної роботи відділень.

Що відомо про кар'єру Стринжі?

  • Стринжа закінчив КНУ ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю "прикладна математика" та КНЕУ за спеціальністю "фінанси та кредит" у межах магістерської програми "банківська справа". Здобув кваліфікацію магістра державного управління.

  • Має понад 25-річний досвід роботи в банківському секторі. Працював у банках "Сосьєте Женераль Україна" (Франція), ING Банк Україна (Нідерланди), "Пекао Україна" (Польща) тощо.

  • Членом правління Ощадбанку Стринжу як переможця конкурсу призначила Наглядова рада Ощадбанку, його кандидатуру погодив Нацбанк. Контракт, який розпочався 1 вересня 2021 року, було розраховано на 5 років.

  • Понад 6 років перед цим працював директором департаменту фінансового контролінгу Нацбанку та відповідав за планування, контроль та аналіз адміністративних витрат тощо.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року обрали нового голову правління Ощадбанку – Юрія Каціона, який працює там близько 25 років і пройшов шлях від головного економіста.