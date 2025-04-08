Чому Воррен Баффет збільшує капітал, тоді як найбагатші люди світу втрачають мільярди

Легендарний інвестор Воррен Баффет на сьогодні входить до першої п'ятірки найбагатших людей світу. Проте на відміну від інших мільярдерів, він збільшив свої статки за перші декілька місяців 2025 року, інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Станом на 8 квітня Воррен Баффет володіє капіталом у розмірі 154 мільярдів доларів. З січня його статки зросли на 11,5 мільярда доларів. Й на тлі масштабного обвалу на фондових біржах світу стало зрозуміло, що рішення інвестора, які він ухвалював у 2024 році, допомогли йому захистити свої статки.

До теми! Найбільші фондові ринки світу зафіксували один із найгірших обвалів за роки через нові мита США. Дональд Трамп ввів тарифи майже для всіх країн світу 2 квітня, назвавши його "днем визволення".



Трійка найбагатших людей світу – Ілон Маск, Джефф Безос та Марк Цукерберг – втратила від 11 до майже 18 мільярдів доларів за день. Крім того, фондовий ринок США різко обвалився відразу після відкриття торгів та втратив всього за декілька хвилин понад 2 трильйони доларів.

Йдеться про те, що Воррен Баффет у 2024 році активно продавав акції зі свого інвестиційного портфеля:

У третьому кварталі 2024 року Баффет продав майже 100 мільйонів акцій Apple. Загалом з початку року він позбувся приблизно 600 мільйонів цінних паперів техгіганта.

акцій Apple. Загалом з початку року він позбувся приблизно 600 мільйонів цінних паперів техгіганта. Влітку минулого року компанія Баффета розпродавала акції Bank of America. Ця угода принесла інвестору понад 5 мільярдів доларів.

Завдяки цьому компанія Berkshire Hathaway, яка належить Воррену Баффету, накопичила величезну суму в готівці, а саме 334 мільярди доларів. Аналітики вважають, що рішення про продаж мільйонів акцій – це ознака того, що Баффет передбачив нестабільність на фондовому ринку та падіння цін.